Vairāk nekā divu stundu garais koncerta priekšnesums ar grandiozu šovu būs iespaidīgākais mūzikas pasākums šovasar.

Koncertā ZUCCHERO Biļetes BIĻEŠU SERVISS kasēs, iepriekšpārdošanā, būs pieejamas, no 11.aprīļa plkst. 10:00

Šīs vasaras 6. jūlijā vakarā, Pasaules slavenais itāliešu rokmūziķis un dziedātājs ZUCCHERO nolēmis saviem mīļajiem faniem un mūzikas gardēžiem, sarīkot īstu roka vakaru Siguldā. Siguldas pilsdrupas estrādē, savas pasaules turnejas "Wanted" ietvaros viņš uzstāsies ar vairāk , kā divu stundu garu koncerta priekšnesumu! Šis būs vienīgais mākslinieka lielkoncerts Baltijas valstīs. Tik augsta pasaules zvaigzne ar solo koncertu un grandiozu šovu, uz Siguldas pilsdrupas estrādes skatuves, uzstāsies pirmo reizi. ZUCCHERO koncertā izpildīs savas visskaistākās balādes un populārākās dziesmas dzīvajā izpildījumā, aizkustinot un priecējot ikviena klausītāja sirdi.

Lielisks iemesls sapulcēties sirsnīgā kompānijā un baudīt mūziku un labu noskaņojumu mazajā un mājīgajā Siguldas pilsdrupas estrādē.

Īpaši koncerta viesiem ZUCCHERO ierakstījis video vēstījumu, kurā aicina savas skaistās mūzikas cienītājus tikties Siguldas pilsdrupas estrādē 6. jūlijā.

ZUCCHERO muzikālā karjerā ir vairāk, nekā 60 miljonu pārdoto albūmu.

ZUCCHERO radošā darbība un apbrīnojamais talants, spēja pārsteigt katrā uzstāšanās reizē ikvienu, mākslinieks sniegs lieliskas emocijas un vasarīga mundruma lādiņu, labu noskaņojumu un aizraujošus laimes mirkļus, kas paliks atmiņā vēl ilgu laiku.

ZUCCHERO dziesmām piemīt kāda īpatnība – cilvēks, kas ne pārāk cītīgi sekojis dziedātāja daiļrades līkločiem, iespējams, ātrumā nespēs nosaukt nevienu no tām, taču, izdzirdējis tās, uzreiz sāks dziedāt līdzi. Pateicoties savam veiksmīgākajam albumam "Miserere", dziedātājs "World Music Awards" pasniegšanas ceremonijā ieguvis titulu "Year's Most Successful Italian Singer". Koncertā Siguldā ZUCCHERO izpildīs grāvējus– "Baila Morena", kā arī "Senza Una Donna" un pasaules hitu "Wonderful life", "Change Your Heart", " My Love", "Feels Like A Woman", un daudzus citus pasaules populāros hitus!

Patiesībā ZUCCHERO ir skolas laika iesauka ar nozīmi "cukurs", ko dziedātājam devis skolotājs. Šobrīd pseidonīms ZUCCHERO kļuvis plaši atpazīstams. Ar šo vārdu viņu iepazinuši visas pasaules klausītāji no ASV un Argentīnas līdz Dienvidāfrikai, Malaizijai un Japānai. Tieši kā ZUCCHERO viņš ieguvis titulu "World's Best Selling Italian Artist" kā vispopulārākais un pieprasītākais Itālijas komponists un izpildītājs.



Zucchero ir uzstājies kopā ar Luciano Pavarotti labdarības koncertā "Pavarotti & Friends". Šis koncerts tika demonstrēts tiešā ēterā pa visu pasauli.

ZUCCHERO ir uzstājies ar daudziem pasaulē slaveniem māksliniekiem, tādiem kā, Andrea Bocelli,Eric Clapton, The Rolling Stones, U2, Sting, Elton John, Stevie Wonder, Tom Jones un dauziem daudziem citiem.

Zucchero arī uzstājās kopā ar tādu pasaules slavenību ka, Michael Jackson, labdarības organizācijas Red Cross (Sarkanais krusts) rīkotā labdarības koncertā Minhenē.

"World Music Awards" ietvaros Zucchero albūms "Miserere" ieguva balvu "Year's Most Successful Italian Singer" (Gada Vissekmīgākais Itāļu Dziedātājs".

ZUCCHERO tika nominēts "Grammy" balvai un divas reizes ieguva balvas "World Music Awards" ietvaros, kā arī četras balvas "Festivalbar awards" un sešas balvas "Wind Music Awards" savā dzimtajā zemē Itālijā.