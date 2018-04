Pasaules slavenā popdīva, R&B dziedātāja un aktrise Rita Ora šovasar viesosies Latvijā ar grandiozu koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē 4. augusta vakarā.

Dziedātāja priecēs savus fanus ar iespaidīgu šova programmu, izpildot savus grāvējus: "Anywhere", "For you", "Body on me", "I will never let you down", "Poison", "R.I.P", "Coming home", "How we do", "Shine ya light" un daudzus citus slavenus hitus.

