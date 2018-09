Par īstu šīs vasaras sensāciju tievētāju vidū kļuvusi Latvijas fitnesa modeles un treneres Paulas Freimanes radītā fitnesa aplikācija "MonacoFit.com", kas palīdzējusi atgūt lielisku augumu tūkstošiem lietotāju. Mediķe Sanda Bērziņa intervijā dalās ar saviem iespaidiem un rezultātiem, ko izdevies sasniegt, pateicoties "MonacoFit.com".

– Sanda, izstāsti, kas ir mainījies tavā dzīvē, kopš brīža, kad sāki lietot "MonacoFit.com" programmu?

Tagad jūtos ļoti labi! Fiziski esmu enerģijas pilna, bet emocionāli - gandarīta un pacilāta par sasniegto rezultātu. Jau pirmajā nedēļā izzuda pastāvīgais nogurums, vairāk bija enerģijas, kā arī pakāpeniski sāka samazināties liekais svars.

– Vai agrāk apmeklēji sporta zāli vai izmantoji citus veidus, lai sasniegtu atbrīvotos no liekā svara?

Agrāk "kampaņveidīgi" apmeklēju sporta zāli, bet vienmēr atradās attaisnojumi, lai to neturpinātu. Manī snauda arī "slinkais latvietis – kritiķis", kuram dīvāns vienmēr šķiet pārāk ērts, lai no tā izkāptu. Ievēroju arī dažas diētas, taču cik ātri tās sāku, tik ātri arī beidzu, jo pārsvarā to piedāvātie ēšanas principi bija ļoti nesamērīgi, pat drastiski. Sākotnēji izdevās atbrīvoties no pāris liekajiem kilogramiem, bet rezultāti nebija noturīgi. Kad sakārtoju ēdienkarti ar "MonacoFit.com", rezultāti bija pārsteidzoši labāki. Būtu sākusi jau uzreiz, ja zinātu, cik svarīgs ir uzturs un cik tādā veidā var ātrāk tikt pie rezultāta.

– Vai agrāk biji mēģinājusi ēst veselīgi?

Mēģināju vairākkārt, bet nebija motivācijas turpināt, jo rezultāti nenāca ātri. Ja nav sagatavots plāns, pie kā turēties, tad var izdomāt jebkādu iemeslu atkāpei no sava mērķa un rezultātu nekad nesasniegt.

– Ja tev jāsalīdzina ar "MonacoFit.com"? Vai bija kas jauns, sekojot līdzi ēdienkartei?

Pārsteidza, ka veselīga ēdienkarte var būt tik daudzveidīga - ēdieni garšīgi un produkti nebūt ne dārgi, kā šķita iepriekš. Ļoti patika, ka katrai dienas ēdienreizei bija sava recepte un nebija jādomā, ko gatavot. Receptes ir ļoti interesantas, viegli un ātri pagatavojamas, bet ēdieni – gardi un sātīgi. Vienmēr jutos paēdusi.

– Vai bija viegli sevi ilgstoši motivēt vingrot mājās?

Vingroju no darba brīvajos vakaros. Ļoti motivēja acīmredzamie rezultāti, kas parādījas ātri pēc programmas uzsākšanas.

– Tev ir izdevies sasniegt lielisku rezultātu, esi zaudējusi 12 kilogramus liekā svara. Ko tu ieteiktu tiem, kuri grib, bet nevar saņemties, lai sāktu strādāt pie sevis?

Iesaku noteikti pamēģināt, jo kamēr nepamēģināsi – neuzzināsi, kā tas ir!

Viss, kas ir jāizdara – jāpieņem lēmums, ka vēlies mainīties un jādara. Vienīgais ko zaudēsi būs liekie kilogrami un nogurums. Ātri vien sapratīsi, ka "MonacoFit.com" ir pareizā izvēle!

