Paula Freimane nāk klajā ar inovāciju fitnesa nozarē Latvijā

Foto: Publicitātes foto

"No neglītā pīlēna par gulbi", "No resnītes par fitnesa daiļavu" un līdzīgi virsraksti medijos tiek attiecināti uz Latvijas fitnesa treneri Paulu Freimani. Pirms vairākiem gadiem Paula saprata, ka vēlas mainīt savu augumu un atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Ar saviem sasniegumiem viņa ir motivējusi tūkstošiem sieviešu un vīriešu.