Lai izpārdotu lielo preču klāstu, tiek piemērota līdz 60% liela atlaide bez izņēmuma. Jebkurš, kurš novērtē mājīgumu, var vienā mirklī iepiecināt sevi ar dizaina priekšmetu, kas kalpos mūžīgi. Piedāvājam iespēju izmēģināt dažādus Austrumu paklājus pie sevis mājās, bez saistībām kādu iegādāties.

Ar dažādām preču cenu kategorijām sākot ar dažiem simtiem līdz pat dažiem tūkstošiem Eiro par paklāju, katra vēlme pēc īsta un dabīga Austrumu paklāja var tikt izpildīta. Iespējams arī dalītais maksājums par pirkumu. Šī lieliskā iespēja nedrīkst tikt laista garām.

Viena paklāja izgatavošanas laiks ar rokām ir lielāks par vienu gadu. Īsts paklājs sastāv no diviem slāņiem: pamatnes un virsmas. Paklāju pamatne galvenkokārt izgatavota no kokvilnas, retāk no vilnas vai zīda. Virskārta tiek veidota no tīras aitas vilnas vai zīda, vai no abiem. Noteicošākais labam paklājam ir materiāls, pēc tam mezglu daudzums, sekojot krāsu kombinācijai un visbeidzot tā raksts. Visvērtīgākie paklāji tiek austi Irānā, tai seko Indija, Turcija un Pakistāna.

Rokām darināti paklāji ir izturīgi, viegli kopjami un parasti kalpo veselu mūžu. Ar savu harmonisko krāsu tie rada mājīgu atmosfēru un tāpēc tikuši novērtēti jebkurā izsmalcinātā mājā cauri gadsimtiem.

