Pieci veidi, kā vecais matracis bojā tavu dzīvi

Ja matraci neesi mainījis gadiem ilgi, tas visticamāk ir kļuvis par īstu baktēriju un putekļu ērcīšu midzeni. Un, ja rūpīgāk ieskatīsies, varbūt tas jau ir sācis pelēt! Tādā gadījumā nekavējoties jāpieņem lēmums – matraci izmest!

1. Matracī ir izgulētas bedres vai tas ir saplacis

Ja matracis kādā vietā ir saplīsis, to nepamanīt ir grūti. Tas ir nepārprotams un tiešs mājiens par to, ka matracis būtu jāmaina. Bet kā ir ar izgulētām bedrēm, kas parasti veidojas ķermeņa smagākajos punktos – gurnu un plecu daļā? Arī nevienmērīga matrača virsma, kas vietām ir saplakusi un materiāls vairs nespēj atgūt savu sākotnējo formu, liecina par to, ka laiks veco mainīt pret jaunu.

Jāatvadās būtu arī no čīkstoša matrača. Tas nedrīkstētu radīt nekādas skaņas nakts laikā, kad tu maini gulēšanas pozas, iekāp tajā vai izkāp. Čīkstēšana bieži vien liecina par to, ka matracis savu laiku nokalpojis.

Foto: Publicitātes foto

2. Ir pagājuši 7 – 10 gadi

Tāpat kā cilvēki, arī matrači noveco. Ražotāji visbiežāk rekomendē veco matraci nomainīt pret jaunu vidēji ik pēc 7 – 10 gadiem. Taču daudz kas atkarīgs no matrača kvalitātes un paša gulētāja labsajūtas, ik rītu pieceļoties. Ļoti iespējams, ka lētākos matračus var nākties mainīt pat vēl biežāk, jo jau pēc pāris gadiem tie vairs nespēs ergonomiski balstīt ķermeni tā, lai nakts laikā tiktu nodrošināta veselīga poza. Savukārt kāds dārgāks un kvalitatīvāks eksemplārs var kalpot pat ilgāk par 10 gadiem.

Nav noslēpums, ka gadu gaitā uz matrača krājas viss, ko izdala mūsu ķermenis – sviedri, netīrumi, atmirušās ādas daļiņas. Un, ja tu domā, ka neesi no tiem, kas naktī svīst, tad zini – miega laikā svīstam mēs visi. Kurš vairāk, kurš mazāk. Tāpēc zem segas veidojas mitra vide, kuru matracis ar labu gaisa caurlaidību spēj novadīt, taču laika gaitā tas viss tomēr summējas.

Jāatceras arī tas, ka, gadiem ejot, mūsu ķermeņa aprises mainās, līdz ar to, iespējams, ka matracis, kurš mums bija piemērots pirms 10 gadiem, tagad tāds vairs nav. Un tagad laiks iegādāties jaunu.

Foto: Publicitātes foto

3. Tas dīvaini smaržo

Matracim nekādā gadījumā nevajadzētu nelāgi ost. Laika gaitā sasmacis matracis kļūst par ideāli piemērotu vietu, lai tajā vairotos vidažādākās baktērijas un pat pelējuma sēnīte. Ja vietā, kurā matracis nolikts, ir slikta ventilācija un mitrs gaiss, tad nav jābrīnās, ka kādā brīdī tas sāk pelēt. Šāds matracis nekavējoties ir jāizmet. Jā, varbūt daži cilvēki nav jutīgi un alerģiski pret pelējumu, taču citus var piemeklēt klepus, aizsmakums, grūtības elpot, var iekaist acis un pat veidoties ekzēma – ādas iekaisums, sausums, nieze, apsārtums. Pētījumos ir pierādīts, ka vecos, savu laiku nokalpojušos matračos ir sastopams pat stafilokoks, enterokoks, norovīruss un pat zeltainais stafilokoks, kas grūti padodas ārstēšanai un ir nejūtīgs pret antibiotikām (rezistents).

Foto: Publicitātes foto

4. Tev ir parādījusies alerģiska reakcija

Ja tev ir astma vai aizdomas par to, tad pret regulāru matrača nomaiņu būtu jāizturas īpaši atbildīgi. Lai gan sīkās putekļu ērcītes ar aci nav saskatāmas un liela daļa cilvēku ar tām sadzīvo itin labi, astmas pacientiem šīs mazās radības var radīt visai lielas veselības problēmas. Sākot ar apgrūtinātu elpošanu un spiediena sajūtu krūtīs, beidzot ar miega problēmām elpas trūkuma dēļ. Protams, putekļu ērcītes vairojas daudz straujāk nekā mēs spējam pirkt un mainīt matračus (nedarīsim taču to katru gadu), tāpēc varam izlīdzēties citos veidos. Piemēram, iegādāties alergēnu drošu gultas veļu, kas neļaus putekļu ērcītem tik viegli tikt cauri audumam. Ja matracim ir noņemams pārvalks, to regulāri ieteicams mazgāt ar karstu ūdeni (ievērojot ražotāja rekomendācijas). Tāpat matraci regulāri var izsūkt ar putekļu sūcēju.

Foto: Publicitātes foto

5. Pamostoties, jūti sāpes vai stīvumu

Ja tev nav iebildumu pavadīt nakti uz viesistabas dīvāna, lai gan tavā guļamistabā ir lielais matracis, kaut kas nav kārtībā. Tavam matracim ir jābūt labākajai vietai, kur atpūsties. Ja, guļot uz sava vecā matrača, tu naktī nemitīgi grozies no viena sāna uz otru, meklējot ērtāko pozu, un no rīta sāp visas maliņas, tad zini, ka pie vainas ir guļvieta, kura vairs nespēj nodrošināt vienmērīgu svara sadali. Izgulēto vietu dēļ ķemenis visu nakti ieņem greizu pozu, tāpēc organisms nav spējīgs atpūsties, iegrimstot dziļā miegā. Ilgstoši guļot uz nepiemērotas virsmas, var iedzīvoties muguras sāpēs.

Foto: Publicitātes foto

Raksts tapis sadarbībā ar Dormeo ekspertiem.