Kas tad īsti ir Latvijas zinātnieku radītais līdzeklis pret alkohola atkarību "Faccex", par kura efektivitāti runas izplatās vēja ātrumā – īpaši to cilvēku vidū, kam alkohols ir laupījis veselību, laimi, tuviniekus? Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs profesors Ivars Kalviņš, kura vadībā tika izstrādāta receptūra šai kompozīcijai, izskaidro tā iedarbību: "Tā ir pavisam jauna pieeja, kā palīdzēt cilvēkam izkļūt no alkohola atkarības. Līdzeklis dod cilvēkam nepieciešamo atbalstu ļoti grūtajā posmā, kad viņš ir apņēmies izkļūt no alkohola atkarības – veicinot veselību, labu pašsajūtu, enerģiju un, kas ir ļoti svarīgi, spēju justies labi arī bez alkohola. Un tieši tāpēc izeja no alkohola atkarības kļūst daudz vieglāka..."

Kas pamudināja Latvijas zinātniekus radīt līdzekli alkohola atkarības novēršanai?

Tas, ka alkoholisms kļūst arvien aktuālāka problēma, un tā skar ne tikai atsevišķus cilvēkus vai ģimenes. Alkohols degradē veselas nācijas, arī latviešus. Padomju Savienības valstīs ļoti izplatīta bija stiprā alkohola lietošana, un tas visātrāk izraisa pieradumu – atkarību. Iespējams, tieši tāpēc bijušās Padomju Savienības valstīs pašlaik ir ļoti daudz no alkohola atkarīgu cilvēku.

Uzreiz gan jāsaka – regulāri lietojot vājos alkoholiskos dzērienus, cilvēkam arī rodas sociālais instinkts, pieradums iedzert, kas arī agrāk vai vēlāk var iegrūst alkoholismā.

No otras puses – ko gan mēs varam gaidīt, ja alkohola lietošana nepārtraukti tiek popularizēta. Televīzijas pārraidēs varoņi to vien dara kā dzer, pīpē, maina partnerus. Bērni, pusaudži un jaunieši redz un atkārto to, ko filmās dara "supermeni" un, protams, mājās vecāki.

Tāpēc zinātnieku vēlme un mērķis bija radīt līdzekli, kas tik tiešām efektīvi palīdzētu cilvēkam izkļūt no alkoholisma. Esmu pārliecinājies, ka labam produktam skaļa reklāma nav nepieciešama. Savulaik, kad mildronāts tikai sāka savu ceļu pie pacientiem, cilvēki viens otram pastāstīja, kā šis preparāts ir līdzējis uzlabot viņu veselību, un arvien vairāk cilvēku sāka interesēties – kas tas ir par preparātu un kam to lieto? Tā rezultātā informācija par šo zāļu efektivitāti izplatījās bez jebkādas reklāmas. Ar zinātnieku izstrādāto līdzekli alkohola atkarības novēršanai "Faccex" pašlaik notiek tieši tas pats. Cilvēki, kuri to lieto, dalās pieredzē ar citiem, un informācija par produkta efektivitāti izplatās visai ātri.

Kāpēc cilvēks kļūst atkarīgs no alkohola?

Alkoholismā cilvēki visbiežāk grimst divu iemeslu dēļ – dzīvē ir problēmas, kuras tie mēģina noslīcināt pudelē, vai arī ap cilvēku ir tāda sociālā vide vai draugi, kurus vieno kopīgs mērķis – iedzert. Lai izrautu cilvēku no alkoholisma, ļoti svarīgi ir šo sociālo vidi mainīt. Ir grūti atbrīvoties no atkarības, ja draugi velk atpakaļ.

Taču pamatā cilvēks dzer tāpēc, ka kaut kādu iemeslu dēļ viņš jūtas slikti. Jebkuram cilvēkam ir dabiska vēlme justies labi, un tad nu viņš ķeras pie pudeles, zinot, ka alkohols uz zināmu laiku spēj radīt iluzoru labsajūtu.

Alkohola atkarībā cilvēks nonāk tāpēc, ka, regulāri lietojot alkoholu, tiek sagrauti dabīgie vielmaiņas regulācijas procesi, kas gādā par to, lai smadzenēs noteiktā daudzumā izstrādātos tā dēvētie laimes hormoni. Šīs vielas ir nepieciešamas, lai cilvēks spētu pilnvērtīgi dzīvot – izjust gandarījumu par labi paveiktu darbu, justies laimīgs ģimenes lokā. Savukārt alkohols šo laimes hormonu pieejamību smadzenēs dzeršanas laikā mākslīgi pārstimulē, radot sava veida eiforiju, kam seko organisma atbildes reakcija – šo vielu iedarbības efekta nomākšana. Tādējādi, lai panāktu to pašu eiforijas efektu, cilvēks ar katru reizi spiests iedzert lielāku daudzumu alkohola. Un tas jau ir ceļš uz atkarību no alkohola!

Kā no šīs bedres tikt laukā?

Atgūt zaudēto – atjaunot dabīgu laimes hormonu sintēzes un darbības regulāciju. Un tieši tam ir domāts jaunais zinātnieku izstrādātais līdzeklis – nomākt alkohola spēju pārstimulēt hormonu līmeni smadzenēs, tādējādi atjaunojot hormonu dabīgo līdzsvaru smadzenēs. Šajā kompozīcijā ietilpstošo augu aktīvās vielas mijiedarbojas, veicinot pakāpenisku hormonu līmeņa un to kontrolēto procesu normalizēšanos smadzenēs.

Savukārt daļai no produkta sastāvdaļām ir raksturīga spēja uzlabot alkohola bojāto orgānu – pirmām kārtām jau aknu un gremošanas sistēmas u. c. darbību. Tā rezultātā var notikt alkohola saindētā organisma pašattīrīšanās un atjaunošanās, ko veicina arī kompozīcijas sastāvā esošo augu pozitīvā ietekme uz sirds asinsrites un imūnsistēmu. Īpaši svarīgi ir tas, ka šo līdzekli veidojošo augu sastāvā ir vielas, kurām pierādīta spēja noņemt trauksmi un nodrošināt veselīgu miegu, labākas garīgās un fiziskās darba spējas, kā arī mundrāku un optimistiskāku garastāvokli. Tiklīdz cilvēks emocionāli, garīgi un fiziski sāk justies labāk, viņam samazinās vēlme apreibināties. Protams, svarīgi, lai pretim tam nestāvētu draugu bariņš ar pudeli vai mājās nikna sieva ar pannu rokās.

Vai augi tik tiešām spēj nodrošināt vērā ņemamu efektu uz cilvēka organismu?

Dabā ir augi, kam ir ļoti spēcīga farmakoloģiskā iedarbība. Savukārt zinātnieku rokās ir sava veida instruments – tās ir zināšanas, kā šos augus pielietot. Izstrādājot preparātus kādam noteiktam pielietojumam, zinātnieki savstarpēji kombinē dažādus augus, panākot vēlamo aktīvo vielu kombināciju un to daudzumu kompozīcijā. Runājot par konkrēto līdzekli alkohola atkarības novēršanai "Faccex", tajā esošās aktīvās vielas katra pati par sevi nodrošina daļu no vēlamā efekta. Taču tādas vielas tajā ir vairākas, un speciāli izstrādātajā kombinācijā tās cita citu papildina, tādējādi pastiprinot kompozīcijas iedarbību.

Kas notiek tad, ja cilvēks, lietojot šo līdzekli, "noraujas", sāk dzert?

Nekas dramatisks! Var sagaidīt, ka produkta ietekmē alkohola negatīvā iedarbība uz organismu pavājināsies. Cilvēku mazāk mocīs galvassāpes, vemšana un citi nepatīkami simptomi. Tā ir ļoti svarīga šī preparāta priekšrocība – būtiskas blaknes nav sagaidāmas arī tad, ja cilvēks tā lietošanas laikā būs dzēris alkoholu. Gluži otrādi – turpinot lietot preparātu, būs vieglāk iziet no "plosta" un atkal justies labi arī bez alkohola. Tātad – šis preparāts ir balstīts pavisam jaunā pieejā: palīdzēt cilvēkam atbrīvoties no alkoholisma, viņu neindējot! Daudzi atceras, ka padomju laikos un vēl salīdzinoši nesen līdzekļus alkohola atkarības novēršanai izstrādāja pēc šāda principa – ja cilvēks preparāta lietošanas laikā sāk dzert, tad jāpanāk, lai tādā gadījumā viņa organisms tiktu saindēts. Specifiski bloķējot alkohola noārdīšanās procesus organismā, šie preparāti izraisa smagus saindēšanās simptomus – vemšanu, galvassāpes u. c. Iespējams, ka daļai cilvēku šāda "ārstēšana" var izraisīt nosacījuma refleksu nedzert, jo negribas jau piedzīvot mocības, kas seko pēc alkohola lietošanas uz šo preparātu fona. Taču no alkohola atkarīgajam var arī pilnībā pazust motivācija šādi "ārstēties" no alkoholisma. Es uzskatu, ka šāda "terapija" ir nehumāna. Tieši tāpēc jaunā koncepta produkts "Faccex" veidots pēc cita principa – nevis saindēt organismu, liekot cilvēkam justies slikti, bet tieši otrādi – atjaunot labu pašsajūtu un darba spējas, kā arī veselīgu miegu, lai samazinātos tieksme iedzert un cilvēks varētu vieglāk tikt galā ar atkarību.

Vai šis līdzeklis var kļūt tikpat populārs un pieprasīts kā mildronāts?

Pilnīgi noteikti! Esmu pārliecināts, ka sabiedrībai ir nepieciešams zināšanās balstīts dabīgs produkts, kas efektīvi palīdzētu tikt galā ar vienu no graujošākajām mūsu laikmeta problēmām – atkarību no alkohola.

