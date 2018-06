Katrs no mums vismaz reizi dzīvē pats ir apņēmies veikt dzīvokļa remontu. Lai neieguldot lielus finansiālos resursus uzreiz justu svaigas izmaiņas dzīvesvietā, visbiežāk tiek atjaunotas sienas. Lai to paveiktu, arvien vairāk cilvēku priekšroku dod iekštelpu krāsām, nevis tapetēm. Pirms darbu uzsākšanas, piedāvājam ekspertu padomus, kā pēc iespējas vieglāk, pareizāk un nekaitīgāk veselībai piešķirt jaunas krāsas savam mājoklim.

Izvēlies pareizo krāsu

ASV Vides aizsardzības aģentūras (angl. EPA jeb Environmental Protection Agency) dati liecina, ka iekštelpu gaiss bieži vien ir daudz piesārņotāks nekā gaiss ārā. Šis piesārņojums rodas no celtniecības materiāliem, tajā skaitā krāsām, kuras tiek izmantotas ēku būves un remonta procesā. Mājas apstākļos bez specializētām ierīcēm cilvēks nespēj noteikt krāsu kaitīguma līmeni, tādēļ ir nepieciešams pastiprināti pievērst uzmanību krāsu bundžas etiķetei.

Jāņem vērā, ka cilvēkiem draudzīgākas ir krāsas uz ūdens bāzes jeb emulsijas krāsas (ūdens dispersijas akrila krāsas vai lateksa krāsas). Krāsas uz šķīdinātāja bāzes izdala gaistošus organiskos savienojumus (GOS jeb angl. Volatile Organic Compounds), kas var būt cilvēkiem bīstami un izraisīt gan dažādas ģenētiskas un onkoloģiskas saslimšanas, gan arī veicināt imūnās un elpošanas orgānu sistēmas darbības traucējumus. Nav ieteicams iekštelpu darbiem izmantot krāsas, kas jāuzklāj ar izsmidzinātāja palīdzību, jo izmantojot tās ir lielāks risks ieelpot krāsas sastāvdaļas.

Attīstoties ražošanas tehnoloģijām, vairāki ražotāji ir nākuši klajā arī ar krāsām, kas ir ievērojami mazāk kaitīgas cilvēka veselībai, kā arī apkārtējai videi. Piemēram, plaši pazīstamais ražotājs "Vivacolor" šādas eko marķētas krāsas ražo gan grīdām, gan sienām, gan griestiem, gan mēbelēm, gan arī radiatoriem. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vadošā pētniece un RTU Gada jaunā zinātniece 2016 Kristīne Šalma-Ancāne ir pārliecināta, ka krāsas izvēlē ir nozīmīgi uzticēties ekomarķējumiem. "Visdrošākā metode, kā atpazīt "zaļos" produktus, ir uzticams ekomarķējums. Tas ir brīvprātīgs produktu deklarāciju veids, ar kura palīdzību produkta ražotājs standartizētā veidā informē pircējus, ka šī produkta nelabvēlīgā ietekme uz vidi ir mazāka nekā citiem produktiem šajā produktu grupā."

Neaizmirsti par aizsardzību

Mūsdienās arvien izplatītākas kļūst dažādas alerģijas, tajā skaitā pret iekštelpu – sienu, griestu, logu, mēbeļu un citām krāsām, kas visbiežāk izpaužas kā nieze vai dedzinoša sajūta. Saskaroties ar kādu no šīm reakcijām, krāsošanas process nekavējoties jāpārtrauc un ja simptomi nepāriet paši no sevis, aptiekā ir iespējams iegādāties bezrecepšu medikamentus vai ādas kopšanas līdzekļus, kas paredzēti alerģiskas reakcijas mazināšanai. Lai neiedzīvotos šādos ādas kairinājumos vai alerģijās "Veselības centra 4" grupas uzņēmuma "Derma Clinic Riga" sertificētais dermatologs Raimonds Karls iesaka izmantot aizsarglīdzekļus, piemēram, kokvilnas cimdus. Ja cilvēkam ir pastiprināti jūtīga āda vai nosliece uz alerģijām, vēlams izvairīties no cimdiem, kas noklāti ar gumijas bumbiņām, jo to saturā ir epoksīda sveķi. Šādā gadījumā labāk izvēlēties kokvilnas cimdus bez šī pārklājuma. Ne mazāk svarīgi ir pasargāt savus elpceļus no kaitīgajiem izdalījumiem. To var panākt, krāsošanas procesā lietojot respiratoru.

Ķeramies pie krāsošanas

Krāsošanas procesā ir svarīgi ne tikai nodrošināties ar nepieciešamajiem aizsargmateriāliem, bet arī parūpēties par pietiekamu ventilāciju telpā, kurā ir plānots veikt remontdarbus. Krāsojot telpas ir vēlams turēt logus atvērtus, kā arī regulāri paņemt vairākus pārtraukumus un iziet ieelpot svaigu gaisu. Pēc krāsošanas ir ārkārtīgi svarīgi vismaz 2 vai 3 dienas neuzturēties krāsotajās telpās un tās vēdināt. Pat ja jums liekas, ka telpā vairs nav jūtams krāsas aromāts, tā joprojām turpina izdalīt veselībai kaitīgos gaistošos organiskos savienojumus. Tāpat ir jāņem vērā aizliegumi, kas norādīti uz krāsas iepakojuma. Piemēram, krāsas, kas veidotas uz eļļas bāzes ir īpaši uzliesmojošas, tādēļ neturiet tās atklātas uguns tuvumā.

https://www.vivacolor.lv/ekomarketas-krasas/