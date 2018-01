2017. gada jūnijā Rīgā darbību uzsāka "Riga Coding School" – programmēšanas skola pieaugušajiem, kuri vēlas mainīt profesiju un turpmāko karjeru veidot informācijas tehnoloģiju nozarē.

Kas ir "Riga Coding School" un kādi ir tās darbības virzieni?

"Riga Coding School" ir programmēšanas skola ikvienam pieaugušajam, kas vēlas mainīt savu nodarbošanos un iemācīties programmēt. Skola uz mācībām gaida cilvēkus ar dažādu izglītību, interesēm, nodarbošanos un, galvenais, ar jebkādu programmēšanas zināšanu līmeni. "Riga Coding School" piedāvātās mācību programmas ir paredzētas gan tiem, kas vēlas uzlabot savas programmēšanas prasmes, gan arī cilvēkiem bez priekšzināšanām.

"Riga Coding School" ir vienīgā programmēšanas skola, kas palīdz uzsākt karjeru programmētāja profesijā. Skola piedāvā arī karjeras izaugsmes centra pakalpojumus, sniedzot konsultācijas par darba uzsākšanas iespējām informācijas tehnoloģiju nozarē.

2017. gada decembrī "Riga Coding School" ir saņēmusi LR Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditāciju kā "Pieaugušo neformālās izglītības iestāde". Šī akreditācija skolai nodrošina iespēju saviem absolventiem izsniegt akreditētus sertifikātus, savukārt skolā studējošajiem – iespēju no valsts budžeta saņemt daļēju atmaksu saistībā ar attaisnotajiem izdevumiem par saņemtajiem izglītības pakalpojumiem.

"Riga Coding School" jau vairāk nekā divus gadus veiksmīgi darbojas Lietuvā, kur nodarbības notiek trīs skolās Viļņā, Klaipēdā un Kauņā. Nodrošinot izcilu klientu apkalpošanas līmeni un individuālu attieksmi pret katru studējošo, "Riga Coding School" ir kļuvusi par Lietuvas programmēšanas apmācību uzņēmumu līderi. To ir absolvējuši vairāk nekā 800 studenti. Šo gadu laikā uzkrātā pieredze, zināšanas un labā prakse tiek izmantota un ieviesta arī Latvijā, atverot pirmo "Riga Coding School" programmēšanas skolu. Skolā tiek īstenota neformāla pieeja mācību procesam un attiecībām ar studentiem, jo vēlamies skolā uzturēt draudzīgu atmosfēru un ticam, ka šāda pieeja uzlabo studentu mācību motivāciju un atvieglo mācību vielas apguvi.

Kādas ir "Riga Coding School" priekšrocības?

"Riga Coding School" piedāvā intensīvas mācību programmas. Tās ļauj zināšanas iegūt koncentrēti, efektīvi un īsā laika posmā. Īpaši izstrādātās mācību programmas (iekļauj populārākās programmēšanas valodas) ļauj absolventiem piedāvāt prakses vai darba vietu pie "Riga Coding School" sadarbības partneriem. Skolas partneri ir vadošie Latvijas un ārvalstu informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumi.

"Riga Coding School" pasniedzēji ir savas jomas profesionāļi ar vismaz 5 gadu pieredzi programmēšanā. Turklāt viņi ir praktizējoši programmētāji, tieši tāpēc mācību process un visas programmas tiek balstītas praktiskā materiāla apguvē, paredzot augstu praktisko uzdevumu koncentrāciju. Teorijai tiek veltīti tikai 20 % mācību laika.

"Riga Coding School" piedāvā programmēšanas apmācības, kas ir paredzētas visu trīs populārāko programmēšanas valodu apgūšanai viena kursa ietvaros. Skolā ir izstrādātas arī mācību programmas katras programmēšanas valodas apgūšanai atsevišķi. Piemēram, programmētājam, kurš pārvalda vienu no programmēšanas valodām, ir iespēja apgūt citu – viņu interesējošo vai darbam nepieciešamo valodu. Šādus kursus bieži izvēlas studenti, kas augstskolās vai citās mācību iestādēs ir apguvuši programmēšanas teorētiskos pamatus un ir sapratuši, ka ar to nepietiek, tādēļ pie mums turpina iegūt praktiskas zināšanas. Tomēr skolas audzēkņi pārsvarā ir cilvēki, kas vēlas mainīt karjeru un darbības jomu, veidot savu uzņēmumu IT nozarē.

Kāpēc izvēlēties tieši "Riga Coding School", ja tirgū tiek piedāvātas dažādas programmēšanas apmācību iespējas?

"Riga Coding School" ir vienīgā programmēšanas skola, kurā mācības ir fokusētas uz pārkvalificēšanos un cilvēku bez programmēšanas priekšzināšanām apmācību. Visus, kas vēlas mācīties un kam nav priekšzināšanu, pirms mācībām konsultē skolas speciālisti, palīdzot izlemt, kuru no programmēšanas valodām vislabāk izvēlēties un kura no tām būs vispiemērotākā šā konkrētā cilvēka motīvu un vēlmju īstenošanai. Absolventiem, savukārt, tiek nodrošināti semināri, kuros to dalībniekiem ir iespēja veidot savu CV atbilstoši aktuālajām IT tirgus prasībām, kā arī tiek sniegtas konsultācijas par karjeras uzsākšanu šajā nozarē. Skolas absolventiem tiek piedāvāta iespēja BEZ MAKSAS gada laikā vēlreiz iziet pilnu mācību kursu.

Vai cilvēkiem bez priekšzināšanām programmēšanā ir grūti mācīties?

"Riga Coding School" apmācības sākas ar detalizētu katras programmēšanas valodas iepazīšanu. Tāpat ir arī izstrādāts 6 nedēļu kurss, kas ir paredzēts tiem, kuri nav saskārušies ar programmēšanu, kā arī piedāvā ieskatu C#, Java, HTML, CSS, JavaScript, SQL programmēšanas valodās. To var apgūt katrs, taču vissvarīgākā ir cilvēka motivācija apgūt programmēšanu. Ja students ir motivēts un programmēšanas zināšanu apgūšana ir viņa mērķis, nekas viņu neatturēs to sasniegt.

Kāds ir visneparastākais veiksmes stāsts "Riga Coding School" praksē, kas saistīts ar absolventu turpmāko izaugsmi?

Lielākā daļa "Riga Coding School" veiksmes stāstu ir apbrīnojami. Vispārsteidzošākais ir tas, ka daudzi cilvēki uz mūsu skolu atnāk, lai vienkārši izmēģinātu savus spēkus programmēšanā, uzzinātu kaut ko jaunu, tomēr jau mācību procesā vai pēc to pabeigšanas nolemj kardināli mainīt savu karjeru un turpmāk to veltīt programmēšanai.

Piemēram, stāsts par pavāru, kuram pēc kursu beigšanas skolas speciālisti palīdzēja atrast darbu vienā no lielākajiem Lietuvas IT uzņēmumiem. Pēc pieciem darba mēnešiem šis absolvents kļuva par konkrētā uzņēmuma darbinieku komandas vadītāju.

Divi no "Riga Coding School" absolventiem pirms mācībām strādāja nozarē, kas nav saistīta ar IT un programmēšanu. Mācību laikā abiem radās ideja nodibināt pašiem savu interneta mājaslapu izstrādes uzņēmumu. Tagad abi absolventi veiksmīgi darbojas tirgū, veidojot un programmējot klientu mājaslapas.

Centrā mācījās 57 gadus veca sieviete, kuras visa profesionālā dzīve bija saistīta ar grāmatvedību. Viņa sapņoja par sava uzņēmuma izveidošanu. Mācību laikā viņa atvēra interneta veikalu un pašlaik veiksmīgi pārdod bērnu apģērbu. Un šādu stāstu ir daudz.

Svarīga ir motivācija, vēlme apgūt kaut ko jaunu un nebaidīties realizēt savas idejas. Nāciet un apgūstiet programmēšanu "Riga Coding School"!

Vairāk par "Riga Coding School" mācību programmām var uzzināt šeit: www.rigacoding.lv.

Materiālu publicēšanai ir sagatavojusi intensīvu programmēšanas apmācību skola pieaugušajiem – "Riga Coding School".