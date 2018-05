Vai esi kādreiz domājis par to, cik gan daudz naudas ikdienā atstāj veikalā? Vienmēr šķiet, ka viss ir nepieciešams un nekas lieks netiek pirkts, vai ne? Un tomēr nedēļas, mēneša un gada griezumā, mēs redzam, ka par pirmās nepieciešamības precēm, kas, protams, ir arī ēdiens, mēs iztērējam lielāku naudas summu, nekā patiesībā būtu nepieciešams.

Šeit būs 6 efektīvi padomi, kas palīdzēs izdevīgāk iepirkties veikalā.

1. Izveido sarakstu un apskati akcijas piedāvājumus

Pirms doties uz veikalu, mājās izveido sarakstu ar to, kas būtu nepieciešams, piemēram, uz 4 dienām vai pat visu nedēļu. Izstaigā māju, pārbaudi, vai ir tualetes papīrs, trauku mazgājamais līdzeklis utt. Pēc tam, kad aptuveni visu esi uzskaitījis, apskati akcijas bukletu (to var izdarīt arī internetā) un pieraksti uz lapiņas, ja kas īpaši iekrīt acīs, jo varbūt vērts tagad samaksāt par to, kas tik ļoti nav nepieciešams, bet vēlāk maksās dārgāk. Un tie var būt ne tikai dažādi tīrīšanas līdzekļi, bet arī konservi, makaroni un citi produkti, kuriem ir ilgāks derīguma termiņš.

2. Iepērcies pēc iespējas retāk

Ir cilvēki, kas uzskata, ka iepirkties vajadzētu pēc iespējas biežāk, jo tad nopērkam tikai to, kas nepieciešams, bet patiesībā, iepērkoties biežāk, mēs iztērējam vairāk, un atkal jau par tām lietām, kuras nav vajadzīgas. Iedomājies – ir vakars, tu aizej mājās, esi noguris, gatavo vakariņas un saproti, ka mājās nav maizes brokastīm. Nekas cits neatliek kā vien iet uz veikalu, bet kāda iespēja, ka tas būs vienīgais pirkums?

Dodies uz veikalu vienu reizi nedēļā ar iepriekš minēto sarakstu un tu redzēsi, ka nenopirksi neko lieku! Tas būs arī tādēļ, ka, ja rēķināsi līdzi, tev maksājamā summa šķitīs liela, kā dēļ tu vairāk uzmanības pievērsīsi, pareizāk vairāk izvērtēsi produktu cenas, lai pie kases nerastos nepatīkama situācija, kad pietrūkst līdzekļu. Starp citu, gadījumos, kad steidzami nepieciešama nauda, pieejami ātrie kredīti. Tie jāizvēlas atbildīgi, pārdomājot, vai būs iespēja tos atmaksāt, bet tie var būt noderīgi dažādās, arī šajā situācijā.

3. Dod priekšroku veselīgam ēdienam

Ne vienu reizi vien dzirdēts, ka veselīgs ēdiens, tostarp augļi un dārzeņi, ir pārāk dārgi, īpaši ziemā (ne sezonas laikā). Tā varētu šķist, bet ilgtermiņā, dodot priekšroku veselīgiem produktiem, mēs varam ietaupīt. Padomā pats! Ja tā vietā, lai piektdienas vakarā pie filmas iegādātos čipsus, tu izvēlēsies burkānus un citus dārzeņus, tu veikalā samaksāsi mazāk. Arī tad, ja ieturēsi kārtīgas, veselīgas pusdienas, piemēram, iepriekšējā vakarā mājās pagatavotu vistu ar kartupeļiem un salātiem, nevis divas bulciņas (jo tev taču pēc pus stundas atkal gribēsies ēst), tu varēsi ietaupīt. Varbūt ne daudz, bet tomēr..

Tāpat padomā par to, ko neveselīgais ēdiens un dzērieni nodara tavam organismam! Iespējams, pēc pāris gadiem tev ikdienā nāksies iegādāties aptiekā medikamentus tieši tā iemesla dēļ, ka jau laikus nesāki rūpēties par sevi. Varbūt tomēr ir vērts padomāt par ilgtermiņa sekām?

4. Iepērcies ar pilnu vēderu

Šo noteikti zina ikviens, bet to der atgādināt atkal un atkal. Nekad neiepērcies izsalcis, jo tad ir lielāka iespēja, ka nopirksi arī kādus nevajadzīgus našķus.

5. Sezonas laikā sagatavojies ziemai

Arī ziemā mēs vēlamies ēst tomātus, gurķus un citus dārzeņus un augļus, vai ne? Bet šajā laikā tie ir visdārgākie. Tādēļ mums vajadzētu sagatavoties jau laikus. Ideāli, ja tev ir dārzs, jo tad visus labumus vari izaudzēt tur, bet ja nav, tad arī neraizējies! Tomātus, gurķus varam iegādāties veikalā un mājās iekonservēt, kas noteikti palīdzēs ietaupīt uz dārzeņiem ziemas laikā.

Tāpat nesezonas laikā lētāk būs nopirkt saldētus pākšaugus, ogas utt. Turklāt, ja saldētie produkti ir pareizi uzglabāti, to uzturvērtība būs zudusi tikai nedaudz, kas noteikti ir labā ziņa.

6. Reizi nedēļā ēd kā veģetārietis

Ik pa laikam gaļas, zivs un citu dārgāku produktu vietā izvēlies, piemēram, pupiņas un olas. Pat tad, ja tikai vienu dienu nedēļā ēdīsi veģetāras maltītes, uzlabosi gan savu veselību, gan ietaupīsi naudu. Kā zināms, olas ir pietiekami lēts proteīnu avots, ko vari ēst kā brokastīs, tā pusdienās un vakariņās. Pievieno vārītu olu salātiem un sātīga un lēta maltīte būs gatava.

Lai izdodas ietaupīt!

