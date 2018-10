Atrast drošu speciālistu, kurš izpildīs darbu kvalitatīvi un laikā, parasti nav viegli. Šādi meistari parasti ir aizņemti, vai arī viņu pakalpojumi maksā diezgan dārgi. Protams, ikviens sludinājumu dēlis ir pilns ar iespaidīgiem solījumiem. Bet kā neapjukt? Gan kvalitatīvu pakalpojumu saņemt, gan naudu nepazaudēt?

Palīgā jums nāks jauns serviss Latvijas tirgū – pakalpojumu apkopotājs Getapro.lv. Pakalpojumu portāla darbības princips ir ļoti vienkāršs – jūs ievietojat darbu pasūtījumu, bet speciālisti, kuri atbilst jūsu prasībām un gatavi tos izpildīt, nosūtīs jums piedāvājumu par saviem pakalpojumiem. Izvēloties izpildītāju varēsiet orientēties pēc tā personīgā reitinga un citu pasūtītāju atsauksmēm, jo pēc darbu pabeigšanas katrs speciālists saņem no pasūtītāja novērtējumu un atsauksmi par padarīto darbu un pakalpojuma kvalitāti.

Meklējam uzticamu speciālistu

Ja jums kaut reizi mūžā gadījies veikt remontu, jūs noteikti zināt, ka atrast profesionālu meistaru ir diezgan sarežģīts uzdevums. Meklējumi sākas radu un draugu vidū. Būs ļoti labi, ja rekomendētais speciālists būs brīvs un neprasīs par savu darbu neadekvātu summu. Bet ja starp paziņām tādu speciālistu nav, meklējumi turpinās jau internetā – sludinājumu portālos, vai sociālajos tīklos. Bet bieži vien šādi izpildītāji ir risks.

Liene, apdrošināšanas menedžere:

"Joprojām prātā ir atmiņas par remontu vasarnīcā. Atradu meistaru pēc sludinājuma internetā. Pirmā saruna bija ļoti pozitīva. Gan vērtējums izskatījās profesionāls, gan cena pievilcīga. Bet pēc kāda laika, saņemot avansu, meistars vienkārši bija pazudis. Darbs palika nepabeigts, un atrast kādu, lai to pabeigtu bija diezgan grūti, sanāca stipri pārmaksāt."



Antons, menedžeris:

"Līdzekļi bija ierobežoti, un sanāca izvēlēties no tā, ko atradu internetā. Rezultātā, darbs kaut bija izdarīts, bet ar kavējumu. Vēlāk atradu arī nepilnības, bet meistaru sazvanīt vairs nevarēju."



Pazīstams stāsts, vai ne?

Getapro pilnībā maina profesionālu izpildītāju meklēšanas algoritmu. Katrs speciālists, kurš ir izpildījis pasūtījumu, saņem no pasūtītāja novērtējumu un atsauksmi. No vērtējumiem tiek izveidots speciālistu reitings. Jūs varēsiet izvēlēties visuzticamāko profesionāli. Getapro ļoti uzmanīgi seko atsauksmēm – ja izpildītājam ir trīs negatīvas atsauksmes pēc kārtas, tad tāds "profesionālis" tiks dzēsts no portāla.

Kāpēc Getapro?

Līdzekļu ekonomija!

Getapro ļauj atrast speciālistu jūsu budžeta ietvaros. Veidojot pasūtījumu, vienkārši norādiet jūsu cenu, un speciālisti mēģinās pielāgoties piedāvātajam budžetam. Tagad viņi, nevis jūs, konkurēs par pasūtījumu.

Droši un pārbaudīti speciālisti!

Pēc darbu pabeigšanas pasūtītāji atstāj atsauksmes par padarīto darbu. Tas ļauj redzēt katra izpildītāja objektīvu vērtējumu. Jūs varēsiet izvēlēties speciālistu pēc novērtējuma un rekomendācijām.

Ātra atbilde!

Tikko jūs ievietosiet pasūtījumu, kas piesaistīts konkrētai pakalpojumu kategorijai un ģeogrāfiskajai adresei, visi speciālisti no šīs kategorijas un reģiona saņems automātisku paziņojumu. Tādējādi, jau dažu stundu laikā jūs saņemsiet vairākus piedāvājumus par jūsu pasūtījuma izpildi.

Tas ir ērti!

Netērējiet laiku meklējumiem internetā, vairāk nekā 700 speciālisti jau ir piereģistrēti Getapro portālā. Un viņi sazināsies ar jums, tikko jūs ievietosiet savu pasūtījumu vietnē.

Tas ir bezmaksas!

Getapro serviss nemaksā pilnīgi neko. Jums nebūs jāmaksā par sludinājuma izvietošanu vai par piekļuvi izpildītāju datubāzei un atsauksmēm.

Klāvs, Iekšējie dzīvokļa remontdarbi:

Super komanda. Meistars ne tikai lieliski padara savu darbu, bet iesaka arī labākos risinājums.

Anna, Pagarināt elektrības kabeļus:

Ir izcils meistars! Nolīgu, lai pagarinātu elektrības kabeļus dzīvoklī. Atbrauca tajā pašā dienā, darbu veica ātri un tiešām kvalitatīvi. Izpalīdzīgs un laipns, palīdzēja ar padomu arī citos ar remontdarbiem saistītos jautājumos. Ļoti daudzpusīgs profesionālis. Tiešām iesaku!

Linda, Dzīvokļa vienas istabas kosmētiskais remonts:

Darbs izdarīts akurāti, ātri, norunātajā laikā par adekvātu samaksu. Meistars pieklājīgs, tolerants, komunikabls. Noteikti iesaku krāsošanas darbiem.

Kā tas strādā

Izmantot servisu ir ļoti vienkārši.

Izveidojiet pasūtījumu – aizpildiet pasūtījuma formu Getapro vietnē; norādiet pakalpojuma kategoriju, darbu izpildes nosacījumus un budžetu.

Saņemiet piedāvājumus – visi ieinteresētie izpildītāji atstās jums savus piedāvājumus; jūs saņemsiet par to paziņojumus uz savu e-pastu.

Izvēlēties speciālistu - uzmanīgi izpētiet speciālistu piedāvājumus un reitingus, sazinieties ar vienu vai vairākiem no viņiem.

Atstājies atsauksmi – kad darbs ir izpildīts, atstājiet godīgu atsauksmi par izpildītāja profesionālajām iemaņām un darba kvalitāti. Jūsu atsauksme palīdzēs arī citiem potenciālajiem pasūtītājiem nekļūdīties un izdarīt pareizo izvēli.

Getapro atklāj jaunu ēru izpildītājs-pasūtītājs attiecībās. Tagad darbu izpildītājs vairs nav "melnais zirdziņš" un risks saņemt nekvalitatīvu rezultātu ir niecīgs. Katrs izpildītājs, piereģistrēts Getapro portālā, ļoti uzmanīgi attiecas pret savu reputāciju, jo pasūtītāju atsauksmes ir viņa peļņa nākotnē. Tieši tas garantē jums godīgu un kvalitatīvu pasūtījuma izpildi.

Pakalpojumu apkopotāja darbības princips nav nekas jauns. Preču, pakalpojumu un speciālistu meklēšanas sistēma pēc to reitinga jau sen ir pieteikusi sevi no labākās puses. Pēc šāda pat principa strādā tādas pazīstamas un veiksmīgas sistēmas, kā Booking, Taxify.

Tagad arī Latvijā ir iespēja izvēlēties santehniķi vai lamināta ieklāšanas meistaru uz visām piecām zvaigznēm!