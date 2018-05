Terase kā otra dzīvojamā istaba – iekārto gudri

Tu skaties ārā pa logu uz zāli, kas kļūst aizvien zaļāka, un domā, kā gan gribētos būt laukā ar kafijas tasi rokās, raudzīties saulē un ieelpot gaidāmo vasaru. Kas tev to liedz? Tukša terase? Uzsāc dzīvi laukā agri ar šo ieteikumu palīdzību.

Tā kā balkoni un terases ir kļuvušas par privāto un rindu māju neatņemamu sastāvdaļu, tad daudziem pavasara iestāšanās nozīmē āra sezonas sākumu. Kā pārvērst terasi vasaras periodā par otro dzīvojamo istabu? Un kā agrā pavasarī sākt baudīt dzīvi laukā?

Agrā pavasarī, kad gaiss vēl ir dzestrs, kā pirmo iznes uz terases dārza dīvānu vai pat šūpuļtīklu. Tiesa – tekstila izstrādājumus joprojām ir prātīgi vakarā ienest istabā, savukārt dīvāna spilveni sniegs siltumu, un jauka pasēdēšana ir garantēta. Kamēr dārzā ziedu vēl īsti nav, skatu padarīs glītāku āra apstākļiem piemēroti dīvāna spilveni – interjera tekstils, kam ir gaumīgs tonis vai raibs ziedu raksts, radīs tavā otrajā dzīvojamajā istabā jauku atmosfēru arī agrā pavasarī.

Izvēloties āra dīvānu, pirmkārt, ņem vērā terases vai mauriņa izmērus, kā arī to, cik ērti to būs uzglabāt. Mūsdienās āra mēbeles lielākoties izgatavotas no mākslīgajiem materiāliem, kuri lieliski saglabājas arī tad, ja tie atstāti laukā lietū, vējā vai salā. Ja tev labāk patīk koka karkass, tad mitrā laikā ir prātīgi āra mēbeles novietot zem jumta.

Foto: Dīvāns ROSA

Materiālu tehnoloģijas triumfs

Līdzās āra dīvāniem no mākslīgajiem materiāliem, kuri aizvien vairāk līdzinās dabīgajiem, mūsdienās tiek gatavoti lielākā daļa dārza mēbeļu komplektu. Liela izmēra koka imitācijas galds atstāj masīvu iespaidu un aicina ieturēt maltīti laukā kā pavasarī, tā arī vēl rudenī. Līdzās šādu mākslīgā koka dārza galdu ilgajam mūžam tos ir arī vieglāk kopt – galds ir vienā mirklī gatavs ciemiņu uzņemšanai. Vieglāk kopjami ir arī mākslīgā materiāla dārza krēsli.

Foto: Dārza mēbeļu komplekts CAPTAIN

Runājot par mākslīgajiem materiāliem, daudzi iedomājas baltus vai zaļus plastmasas krēslus, kuri tiešām joprojām ir lēta un ērta izvēle. Tomēr, tā kā šādu plastmasas dārza mēbeļu mūžs nav diez ko ilgs, tās apgrūtina apkārtējo vidi. Šobrīd mākslīgo materiālu tehnoloģija ir attīstījusies tik tālu, ka pēc pirmā skata tos nav iespējams atšķirt no dabīgajiem, tāpat arī ir uzlabojusies mākslīgo izstrādājumu izturība. Ir vēl citas priekšrocības – tā kā mākslīgo materiālu mēbeļu kalpošanas laiks mūsdienās ir daudz ilgāks, tad tās gan ietaupa naudu, gan arī ļauj saudzēt apkārtējo vidi.

Maltīte laukā neatkarīgi no laikapstākļiem

Jo garāki ir vakari, jo vairāk domājam par maltītes ieturēšanu laukā, nevis zvilnēšanu uz dīvāna siltā istabā. Un kāpēc gan galdā ceļamo ēdienu nevarētu pagatavot turpat ārā? Laiks, kad šim nolūkam nācās uzbūvēt lielu āra virtuvi, ir pagājis – šobrīd grils līdzās savai pamatfunkcijai pilda arī plīts lomu, tāpēc, gatavojot gaļu, ir vienlaicīgi iespējams uzvārīt vai uzcept rīsus vai kartupeļus.

Āra maltīšu baudītājiem liels solis uz priekšu ir ar gāzi kurināma picas krāsniņa. Uzaicini ciemos draugus un pavadi jauku vasaras vakaru itāļu stilā laukā - tikko cepta pica tiek celta galdā no turpat blakus esošās uz riteņiem ērti pārvietojamās krāsns.

Ja esi viens no tiem, kurš, apmeklējot dažādas pasaules vietas, allaž nopūšas, cik gan tur labi laikapstākļi un laika pavadīšana uz terases nekad nebeidzas, tad ievies silto zemju ieražas arī savās mājās – plaša nojume vai dārza paviljons palīdzēs vasarīgo laukā būšanu pagarināt neatkarīgi no laikapstākļiem, jo tur atradīsies vieta kā dīvānam, tā ēdamgaldam un krēslu komplektam. Vienā brīdī atklāsi, ka lietus grabināšana pa nojumes jumtu ir pat patīkama un rada citāda veida omulīgu noskaņu. Ja bērnu klaigāšanu uz batuta nespēj apslāpēt pat lietus, tad kāpēc pārējiem ģimenes locekļiem būtu šai laikā jāsēž istabā?

Foto: Batuts ar drošības tīklu

