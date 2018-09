Thinking about the better future

Foto: Publicitātes foto Augstskolas izvēle ir viens no galvenajiem momentiem ikviena skolēna, bet bieži vien arī viņa vecāku dzīvē. Jo tā ir ne tikai izvēlētā studiju programma, bet arī jauna vide, jauna apkārtne. Kopumā tas ir nopietns lēmums un ieguldījums nākotnē. Turklāt mūsdienās jaunieši aizvien biežāk izvēlas iegūt starptautisku izglītību, jo tas ir ne tikai prestiži, bet arī laba iespēja iegūt bagātīgu pieredzi un pieeju citām kultūrām un iespējām. Un šajā gadījumā tiem, kas gatavojas jaunai dzīvei angliski runājošā vidē, nepieciešamas jaunas iemaņas, kuras grūti iegūt parastās skolas angļu valodas stundās. Topošajam augstskolas studentam būs jāklausās lekcijas, jāveic pieraksti, jāgatavo prezentācijas, jālasa sarežģīti akadēmiski teksti (ieskaitot garus teikumus un vizuālo informāciju) un jāraksta darbi, izmantojot noteiktu akadēmisku leksiku. Līdzās tam mūsdienu skolēniem ir jāsaprot un jāspēj aprakstīt tas, kas no viņiem tiek prasīts un jāsastāda strikti strukturētas esejas. Līdz ar to sagatavošanos vislabāk uzsākt jau laicīgi, jo valoda ir jāpilnveido pakāpeniski. Pats efektīvākais paņēmiens iegūt šādas iemaņas un zināšanas ir apmeklēt nodarbības Rīgas biznesa skolas Angļu valodas centrā (RBS ELC). Nodarbību laikā skolēni varēs pilnībā attīstīt savas akadēmiskās angļu valodas zināšanas un sagatavoties starptautiskajam IELTS testam. Programma Pre-University English ir pieejama skolēniem no 14 gadu vecuma viņu līmenim atbilstošās grupās. Lai noteiktu zināšanu līmeni, ir jāiziet bezmaksas tests un intervija ar pasniedzēju. Tikai pēc tam skolēns tiek ieskaitīts apmācību grupā, kas atbilst viņa līmenim. "Kad mēs saņēmām e-pasta ziņu, kurā teikts, ka RBS ELC piedāvā skolēniem apgūt angļu valodu programmas Pre-University English ietvaros, mēs nešaubījāmies, ka šī mūsu dēlam ir ļoti laba iespēja papildināt angļu valodas zināšanas pie augsta līmeņa pasniedzējiem. Šīs programmas apguves laikā mūsu dēla angļu valodas līmenis ievērojami uzlabojās, ko apliecināja arī atzīmes skolā. Apmācības, bez šaubām, piedeva arī drosmi un pārliecību, piedaloties sarunās, uzlaboja prezentāciju sagatavošanas iemaņas un paaugstināja interesi par literatūru angļu valodā. Pat mājasdarbi tika gatavoti ar lielu prieku un entuziasmu un ar katru dienu tie kļuva aizvien labāki! Es vēlētos pateikties skolotājiem un centra vadībai par šādas programmas izveidi – tā dod iespēju skolēniem intensīvi apgūt angļu valodu starptautiskā līmenī, satikties ar jauniem draugiem un ienirt studentu dzīvē," teica Baiba Bērziņa, kuras dēls apgūst programmu Pre-University English. Jaunais mācību gads sākas! Uzziniet vairāk par programmu Pre-University English un citām apmācību programmām mūsu interneta vietnē vai pa tālruni 67089800. Domāsim par mūsu bērnu nākotni kopā!

