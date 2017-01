Kā aprakstījis Herodotus ( 490/480-424 BC), Ēģiptiešu galvas ārsti, kas specializējās skalpa problēmu risināšanā pie karaļu galmiem, bija viena no senākajām medicīnas specialitātēm. Hipokrāts (460-370 BC), kuru mēs uzskatām par Rietumu medicīnas tēvu, arī izmēģināja dažādus šķīdumus, cenšoties apturēt savu progresējošo matu izkrišanu. Viņš gatavoja maisījumus no opija, mārrutkiem, baložu mēsliem, bietēm un dažādām garšvielām, kurus uzklāja uz galvas ādas. Neskatoties uz to, Hipokrāts pats galu galā zaudēja matus, līdz tādai pakāpei, ka šodien viens no androgēnas alopēcijas (tautā dēvē par plikpaurību) vispārpazīstamiem sinonīmiem ir Hippocratic baldness. Cauri visai vēsturei vijas neveiksmīgi centieni risināt matu izkrišanas problēmu, kas balstās uz šarlatāniskiem, zinātniski nepamatotiem, bezjēdzīgiem izdomājumiem un cilvēku vientiesību un ticību brīnumam.

Dr. Inga Zemīte, triholoģe, ģimenes ārste

Šobrīd, balstoties uz gandrīz 20 gadu praksi varu droši apgalvot, ka matu problēmas ir ļoti atšķirīgas, vairums no tām ir izpētītas un labi padodas ārstēšanai. Gribu uzsvērt, ka matu IZKRIŠANA pati par sevi nebūt nav bīstama, tie normāli izkrīt un mainās visu laiku, lai atjaunotos un saglabātu kvalitāti, nevis pārvērstos par sausu pakulu saišķi. Bīstamāka ir matu apjoma samazināšanas gadījumos ja mati neataug vai ataug tik trausli, ka apjomu vairs nenodrošina.

Tieši tādēļ ir naivi cerēt, ka viens un tas pats līdzeklis atrisinās jebkuru matu problēmu. Un neapšaubāmi varu apgalvot, ka tā sauktie dabas līdzekļi matu saslimšanu neatrisina. Ja pēc kādas akūtas slimības, piemēram gripas, vai stresa, izkrituši mati, un šī izkrišana apstājas lietojot kaimiņienes ieteiktu olas, sīpolu, kampara, sveķu jeb terpentīnkoka, destilēta medus, indīgas čūskas siekalu un ziedošas lilijas lapu vai vēl kādu līdzīgu vielu aplējumu ar spirtu – tad patiesībā matu izkrišana ir pārgājusi pati no sevis – jo periodiskas nomaiņas notiek mums visiem, un matu izkrišana to gadījumā vienmēr pāriet BEZ jelkādas ārstēšanas. Vienīgais, kas var varbūt iepriecināt – Jūs esiet "ārstējušies" ar vienu no Francijas karalienes Catherine de Medici (1519-1589) metodēm. Arī toreiz šarlatānu, kas neko nesaprata ne par mata uzbūvi, ne fizioloģiju, bija pietiekami daudz, un tie tad arī pelnīja savu iztiku uz lētticīgu ļaužu rēķina. Tādēļ, ja mērķis ir saglabāt skaistus matus, to jādara gudri.

Matu saglabāšanas gudrība

Kā jau teicu raksta sākumā, matu izkrišanas iemesli ir ļoti daudzveidīgi, taču pamatā tai ļoti bieži ir ģenētiska nosliece uz paaugstinātu jūtību pret vīrišķo hormonu ietekmi. Tāda pastāv 50% sieviešu un 70-80% vīriešu. Pateicoties tai mata stiebrs hormona ietekmē pakāpeniski (visas dzīves laikā) miniaturizējas un matu apjoms samazinās. Hormonu iedarbības mehānisms mūsdienās ir pilnīgi izpētīts, un ir radīti medikamenti, kuru lietošana gan aptur matu apjoma samazināšanos, gan spēj daļu matu ataudzēt. Šādā situācijā ir svarīgi savlaicīgi apturēt miniaturizācijas procesu, kas ir vienkārši un viegli izdarāms. Tomēr, ja vēlamies saglabāt apjomu, pie tā ir regulāri nedaudz jāpiestrādā.

Bez iedzimtības matu stāvokli ļoti ietekmē arī virkne ārēju faktoru un organisma kopējais veselības stāvoklis. Tie ir individuāli faktori, kurus katrā konkrētā gadījumā nepieciešams atklāt un izskaust vai kontrolēt. Bieži vien šo faktoru ietekme uz matiem pārklājas un to negatīvie efekti summējas. Tie ir tie gadījumi, kad sīpolu sula "nepalīdz", jo tai nav jēgas un ietekmes uz konkrēto apstākli. Piemēram, ir ļoti naivi iedomāties, ka nereti interneta forumos slavētā majonēzes maska ieklāta matos varētu atrisināt dzelzs deficīta anēmijas izsauktu matu izsīkšanu un trauslumu. Loģiski būtu novērst dzelzs deficīta anēmiju. Tomēr man neskaidru iemeslu dēļ vēl joprojām daudzi cilvēki sev ķepina matos eļļas un majonēzi cerot izārstēties.

Vienā īsā rakstā nav iespējams aprakstīt matu izkrišanas problēmu klāstu, par ko sarakstītas 800 un 900 lapaspušu biezas grāmatas. Gribu tikai uzsvērt to, ka tāpat kā āda un ķermenis, arī mati cieš no laika zoba un ir atbilstoši jākopj. Taču matus saglabāt veselus ir salīdzinoši daudz vieglāk – ar nosacījumu, ka to dara saprātīgi, ar izpratni un atbilstoši problēmai.

Ko dara matu ārsts?

Matu ārsta jeb trihologa uzdevums ir ļoti plašs – ir jāpārzina gan fizioloģija, gan endokrīnā (hormoni) un imūnā sistēma, lai atbilstoši izvērtētu problēmas būtību un nozīmētu piemērotu un efektīvu terapiju. Taču, ja visu izdara pareizi, rezultāts neizpaliek.

Pirmajā vizītē parasti notiek izmeklējumi, atbilstoši anamnēzei, un parasti jau nozīmēju vitamīnus un, ja mati šajā laikā strauji izkrīt – līdzekļus, kas palīdz to apturēt, vai, ja pastāv ādas problēmas – līdzekļus, kas tās risina.

No vitamīniem šobrīd visefektīvākais ir EffluviumTM, kas savā sastāvā satur jūras proteīnu. Līdzīgi preparāti Eiropā maksā sākot ar 40 un 60 eiro mēneša deva, savukārt EffluviumTM izmaksā sākot no 13-15 eiro mēnesī. EffluviumTM sastāvā ir arī aminoskābes, kas ir arī mata keratīna sastāvdaļas un silika, B grupas vitamīni (tajā skaitā arī matiem svarīgie Biotīns un Pantotēnskābe) un mikroelementi cinks, varš un dzelzs. Te ir arī E vitamīns, tīruma kosa un sējas pazvērīte, kas visi kopā rada visaptverošāko matam nepieciešamo vielu klāstu salīdzinot ar citiem tirgū sastopamajiem medikamentiem, turklāt par saprātīgu cenu.

Savā praksē saskāros ar gadījumu, kad pie manis atnāca jauna paciente, kas sūdzējās par trausliem, lūstošiem un nedzīviem matiem. Pēc atbilstošas izmeklēšanas jau grasījos nozīmēt viņai piemērotu kosmētisku matu kopšanu, bet viņa aktīvi mani pārtrauca ar jautājumu – viņas draudzene bijusi pie manis pirms kāda laika ar savu matu problēmu, un es esmu viņai nozīmējusi vitamīnus EffluviumTM, un tie praktiski esot izglābuši draudzenes matus un tā tagad esot ļoti, ļoti priecīga. Un viņas jautājuma būtība bija – vai arī viņa drīkst lietot šos vitamīnus. Mana atbilde bija – protams, ka drīkst, bet, vienmēr, ja izvēlamies kaut ko darīt, ir jāsaprot, kādu rezultātu sagaidām. Jo konkrētās pacientes gadījumā tūlītēju rezultātu mata kvalitatīvā izskata uzlabošanai var panākt ar pareiziem kosmētiskiem līdzekļiem, taču tie sniedz tikai kosmētisku efektu, neietekmējot mata sakni.

Lietojot EffluviumTM mēs sagaidām, ka mats saņem nepieciešamās vielas jau augot no saknītes, līdz ar to tā struktūras kvalitāte uzlabojas. Mats aug vidēji 1 cm mēnesī, līdz ar to, izlietojot vienu EffluviumTM iepakojumu mēs panākam, ka uzlabojusies jaunataugošo matu kvalitāte 3 cm no galvas ādas. Lietojot ilgāk – panāksim, ka matiņš kļūs kvalitatīvs visā garumā.

Tomēr vienmēr jāatceras, ka vitamīnu un mikroelementu nepietiekamība ir tikai viena no matu problēmu šķautnēm. Lai panāktu to, ka mati ir skaisti visu mūžu, problēmas jārisina kompleksi.

Tādēļ – ja ievērojiet, ka matu stāvoklis pakāpeniski pasliktinās, aicinu apmeklēt mūsu mājas lapu: www.hairandscalptreatment.eu, kur Jūs varat iepazīties ar biežākajām matu problēmām un to reāliem risinājumiem, kā arī izlemt, vai nav jau pienācis laiks aktīvāk ietekmēt vai pat ārstēt matus.

