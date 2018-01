Zibeņošana un 'mušiņas' acī – iemesls satraukumam vai normāla acs novecošanas pazīme?

Foto: Pexels.com

Mušiņas, zirneklīši, diedziņi un zvaigznītes. Pacienti šos mazos, dažādu formu saduļķojumus, kas izveidojušies acī, taču vienmēr "aizbēg" no redzeslauka, sauc dažādi. To veidošanās iemesls – stiklveida ķermeņa bojāšanās: rodas saduļķojumi, kas met ēnu uz tīkleni. Vai šie veidojumi ir bīstami redzei un vai no tiem var izvairīties – par to stāsta Rīgas 1. slimnīcas oftalmoloģe Alīna Molčāne.