Svētdien neilgi pirms pulksten 16 Rīgas pašvaldības policisti, patrulējot Dārzciema apkaimē, pieķēruši kādu 76 gadus vecu vīrieti publiskā vietā saņemam prostitūcijas pakalpojumus, informēja Rīgas pašvaldības policijā (RPP).

Likumsargi patruļas laikā pamanīja kādu nomaļā vietā novietotu transportlīdzekli. Piebraucot pie tā, vadītāja sēdeklī pamanīts kāds vecāka gadu gājuma vīrietis, savukārt pasažiera pusē sēdējusi sieviete, kura bija pārliekusies pār vīrieša klēpi. Sieviete, pamanot likumsargu tuvošanos, ātri piecēlusies, savukārt kungs uzvilcis bikses.

Datu pārbaudes laikā noskaidrots, ka sieviete ir 32 gadus veca, savukārt vīrietis – 76 gadus vecs. Vīrietis skaidrojis, ka nolēmis sameklēt prostitūtu, tādēļ devies izbraucienā pa dažādiem kvartāliem un pamanījis kādu sievieti. Abi esot saskatījušies un sieviete iekāpusi mašīnā, kur vienojušies par seksuāliem pakalpojumiem.

Taujāts par to, kādēļ pakalpojuma saņemšanai nav izvēlējies vietu, kur likums to ļauj, vīrietis paskaidrojis, ka tas prasot pārāk daudz laika. Tāpat viņš neesot vēlējies riskēt, ka par to uzzina bērni un mazbērni.

Savukārt sieviete pārkāpumu atzinusi un paskaidrojusi, ka ik pa laikam piedāvājot šādus pakalpojumus. Sieviete līdz šim policijas redzeslokā nebija nonākusi.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem policisti tikai pakalpojuma sniedzējai noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu. Likums paredz, ka par šo pārkāpumu fiziskajai personai uzliek naudas sodu no 350 līdz 700 eiro.

Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka prostitūcija Latvijā nav aizliegta, taču šī pakalpojuma sniegšanai ir noteikti dažādi ierobežojumi. Viens no šiem ierobežojumiem paredz, ka seksuāla rakstura pakalpojumus nedrīkst sniegt ārpus savas dzīvesvietas, par kuru noslēgts īres līgums vai kura atrodas īpašumā.