Valsts policijā portālu "Delfi" informēja, ka par noziedzīgo nodarījumu likumsargus informējusi pati 70 gadus vecā kundzē.

Notikuma vietā tūdaļ ieradās Rīgas Kurzemes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas policisti un patruļpolicisti. Noskaidrots, ka kaimiņš atnācis ciemos uz sievietes dzīvokli un prasījis naudu. Dzīvokļa saimniece neesot viņam prasīto iedevusi. Vīrietis kļuvis agresīvs, sievieti pagrūdis un norāvis viņai no kakla zelta ķēdīti, to pārplēšot. Paķēris ķēdīti, ļaundaris meties ārā no dzīvokļa.

Policisti pavisam drīz uz ielas aizdomās turēto vīrieti pamanījuši un aizturējuši. Pie viņa atrasts un atsavināts posms no nolaupītās ķēdītes. Šobrīd tiek skaidrots, kur atrodas saplēstā juvelierizstrādājuma otra daļa. Policija noskaidrojusi, ka aizturēšanas brīdī vīrietis bijis ceļā uz lombardu, lai nolaupīto zeltlietu pārdotu.

Aizturētais ir dzimis 1971. gadā un iepriekš sodīts par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta 1. daļas – par laupīšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Otrdien, 18. septembrī, tiesa aizdomās turētajam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.