Otrdien, 17. jūlijā, ap pulksten 17 Valsts policijas Rīgas Latgales iecirknis saņēmis izsaukumu uz kādu daudzdzīvokļu māju pagalmu Grīziņkalnā, kur vīrietis aizdedzinājis automašīnu, noskatījies no malas, kā tā deg un pēcāk mēģinājis pamest notikuma vietu, informē policijā.

Automašīnas īpašnieks bija novietojis spēkratu pie sava nama un devies uz dzīvokli. Pēkšņi viņam pie durvīm piezvanījis kaimiņš un paziņojis, ka viņa automašīna degot.

Izskrienot no dzīvokļa ārā, vīrietis konstatējis, ka viņa transportlīdzeklis ir dedzis, taču atsaucīgie garāmgājēji to jau nodzēsuši. Daži iedzīvotāji sākuši viņam stāstīt, ka redzējuši vīrieti, kurš pienācis pie spēkrata un aplējis to ar nezināmu šķidrumu, pēc kā mašīna aizdegusies.

Kamēr automašīnas īpašnieks mēģinājis noskaidrot notikušā apstākļus, divi citi vīrieši pamanījuši iespējamo vainīgo sēžam otrā ielas pusē un noraugāmies uz notiekošo. Vīrieši mēģinājuši aizturēt vaininieku, taču viņš izvilcis nazi, sācis ar to vicināties un skrējis prom no notikuma vietas.

Nenobīstoties no agresīvi noskaņotās personas, vīrieši metušies viņam pakaļ. Tikmēr aculiecinieki piezvanījuši Valsts policijai un ziņojuši par notikušo. Drīz vien notikuma vietā ieradušies Speciālo uzdevumu bataljona policisti, kuri arī mēģināja aizturēt iespējamo vainīgo.

Vaininieks tā vietā, lai izpildītu policijas darbinieku prasības, turpinājis skriet prom, pa ceļam aplejot ar nezināmas izcelsmes šķidrumu, kas pēc smaržas atgādinājis degšķidrumu, policijas automašīnu un vienu no policijas darbiniekiem. Lai agresīvo vīrieti varētu aizturēt, likumsargiem nācies pielietot speciālos līdzekļus.

38 gadus vecais aizturētais vīrietis iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā. Aizturēšanas brīdī policistiem radušās aizdomas, ka vīrietis atrodas apreibinošo vielu ietekmē, tāpēc nogādājuši viņu medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tāpat vīrietis var tikt saukts pie atbildības par pretošanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.

Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās un tiek skaidroti notikušā apstākļi.

Valsts policija izsaka pateicību atsaucīgajiem iedzīvotājiem, kuri nebija vienaldzīgi un palīdzēja gan automašīnas īpašniekam, gan policijas darbiniekiem.