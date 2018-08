Aizdomās par vairāku kafijas un garneļu iepakojumu zādzību aizturēti divi vīrieši

Pirmdien, 30. jūlijā, neilgi pēc pulksten 17 aizturēti divi vīrieši, kuri no pārtikas veikala tirdzniecības centrā "Alfa" nozaguši vairākus kafijas un garneļu iepakojumus, portālu "Delfi" informē Rīgas pašvaldības policija.

Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes darbinieki, patrulējot Brīvības gatvē, pamanīja divus aizdomīgus vīriešus, kuri izskrien no tirdzniecības centra "Alfa" un pārskrien pāri ielai. Abi vīrieši bija vairākkārtīgi nonākuši policijas redzeslokā saistībā ar zādzībām, turklāt viens no viņiem pavisam nesen pieķerts, iznesam no pārtikas veikala vairākus kafijas iepakojumus.

Foto: Rīgas Pašvaldības policija

Likumsargi nolēma pārliecināties par vīriešu aizdomīgās rīcības motīviem. Pārbaudot personu datus, atklājās, ka viens no viņiem ir izsludināts meklēšanā. Turklāt pie viņa atrasti pieci kafijas iepakojumi.

Savukārt pie otras personas atrasts maiss ar padsmit garneļu iepakojumiem. Jautājot, kur preces iegādājušies, abi kungi atbildēja izvairīgi. Apskatot tuvāk somu, kur atradās kafijas iepakojumi, atrasta arī "Rimi" garneļu preču cenu zīme.

Policisti sazinājās ar tirdzniecības centra apsargiem, kuriem lūdza apskatīt videoierakstus.

Aizdomās par zādzību abi kungi aizturēti un nogādāti tuvākajā Valsts policijas iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai.