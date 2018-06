Deputāts, uzņēmējs un Kaimiņa partijas biedrs Atis Zakatistovs nakti pavadījuši Valsts policijas izolatorā Čiekurkalnā jeb tā dēvētajās "septītajās debesīs". Kaimiņa advokāts Normunds Duļevskis teica, ka, visticamāk, ceturtdien Kaimiņu no izolatora atbrīvos.

Zakatistova advokāts Andris Kluss komentārus par Zakatistova stāvokli nevarēja sniegt, jo viņš parakstījies par liegumu izpaust izmeklēšanas informāciju.

Partijas "KPV LV" premjera amata kandidāts, advokāts Aldis Gobzems savā sociālā tīkla "Facebook" ierakstā norādījis, ka arī Zakatistovs ceturtdien tikšot atbrīvots. Tāpat viņš sociālajos tīklos raksta, ka Kaimiņu varētu atbrīvot ap pulksten 17.

Saskaņā ar likumu aizturētais ir persona, kura likumā noteiktajā kārtībā īslaicīgi aizturēta, jo atsevišķi fakti dod pamatu uzskatīt, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Ja pierādījumu kopums dod pamatu procesa virzītāja pieņēmumam, ka izmeklējamo noziedzīgu nodarījumu, visticamāk, izdarījusi konkrēta persona, viņš pieņem rakstveida lēmumu, ka persona atzīstama par aizdomās turēto.

Personu var aizturēt uz laiku līdz 48 stundām. Kaimiņa maksimālais aizturēšanas termiņš beidzas piektdien, 22. jūnijā ap pulksten 10.30. Pēc tam izmeklēšanas iestāde var izlemt, vai nepieciešams piemērot drošības līdzekli. Bargākais drošības līdzeklis ir apcietinājums, par ko pēc izmeklēšanas iestādes ierosinājuma lemj tiesa.

Trešdien gan Saeima deva piekrišanu tikai Kaimiņa aizturēšanai un kratīšanai, nevis apcietināšanai.

KNAB nav savas īslaicīgās aizturēšanas vietas. Birojs šim mērķim izmanto Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu 2007.gadā uzbūvētajā iekšlietu iestāžu kompleksā Čiekurkalnā. Tā atrodas ēkas pēdējā stāvā un aizturēto un policistu vidū ieguvusi apzīmējumu "septītās debesis".

Jau vēstīts, ka KNAB kriminālprocesā par, iespējams, nelikumīgu partijas "KPV LV" finansēšanu aizturējis kopumā trīs personas – Kaimiņu, "KPV LV" valdes locekli Zakatistovu un uzņēmēju Tamužu.

Kriminālprocess sākts pēc trim Krimināllikuma pantiem - par politiskās organizācijas nelikumīgu finansēšanu, par ko draud brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods, par starpniecību politiskās partijas nelikumīgā finansēšanā, par ko arī draud brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods, kā arī par partijas nelikumīga finansējuma pieņemšanu un izspiešanu, par ko draud brīvības atņemšana līdz trim gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods.

Uz KNAB kā liecinieces izsauktas partijas "KPV LV" grāmatvede, kā arī partijas valdes locekle Linda Liepiņa.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka 2017. gada 5. jūnijā sāktā kriminālprocesa materiālos ir ziņas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuru rezultātā politiskā partija "KPV LV" saņēma nelikumīgu finansējumu, tajā skaitā par Kaimiņa iespējamu noziedzīgu rīcību, pieprasot citai personai pieņemt darbā viņa kontrolētajā uzņēmumā fiktīvus darbiniekus un saņemot no viņiem atpakaļ skaidrā naudā minētām personām kā darba algu un citus maksājumus pārskaitītās summas, liecina parlamentam sniegtā informācija par šo lietu. Tādā veidā esot iegūti finanšu līdzekļi, kurus, iespējams, izmantoja politiskās partijas "KPV LV" finansēšanai, kā arī Kaimiņa personiskām vajadzībām.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka 2016. gada pavasarī AS "Eco Baltia" padomes priekšsēdētājs Tamužs paziņojis koncernā ietilpstošam uzņēmumam, ka vēlas nolīgt Zakatistovu stratēģisku konsultāciju sniegšanai personīgi viņam kā padomes priekšsēdētājam. Pēc Tamuža norādījuma ticis noslēgts līgums starp šo koncernā ietilpstošo uzņēmumu un SIA "Per capita" par konsultāciju sniegšanu. Analoģisks līgums par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ticis noslēgts arī atkārtoti, faktiski pagarinot iepriekš noslēgto līgumu. Izmeklēšanā esot konstatēts, ka līgumā paredzētās konsultācijas nav sniegtas.

Ik mēnesi šis uzņēmums atbilstoši līguma prasībām un SIA "Per capita" piestādītajiem rēķiniem pārskaitīja naudas līdzekļus 2000 eiro apmērā un pievienotās vērtības nodokli uz SIA "Per capita" bankas kontu līdz brīdim, kad masu saziņas līdzekļos parādījās ziņas par Kaimiņa, partijas "KPV LV" valdes locekļa Zakatistova un Tamuža sarunām, kurās Zakatistovs paziņoja, ka saņem no Tamuža 2000 eiro mēnesī.

Savukārt Tamužs tikšanās reizē ar Kaimiņu un citām personām esot jautājis par viņam iegūstamo nosacīto labumu, vai tā būs nauda vai vara, vai ekonomikas ministra postenis. Pirmstiesas izmeklēšanā iegūti pierādījumi, ka minētie naudas līdzekļi tika izmantoti "KPV LV" vajadzībām, bet nav norādīti partijas finanšu dokumentācijā, liecina informācija, kas tika sniegta parlamentam par šo lietu. No lietā esošiem materiāliem izrietot, ka Kaimiņš, Zakatistovss un Tamužs apzinājās, ka šāda veida maksājumi ir nelikumīgi, un mēģināja tos slēpt.