Pēc tiesas sēdes Endziņa advokāte Sņežana Makaruka žurnālistiem sacīja, ka nekomentēs ne to, vai lūdza mainīt vai atcelt pilnībā piemēroto drošības līdzekli, kā arī to, vai Endziņš savu vainu viņam inkriminētajos noziegumos atzīst. Tagad Endziņam drošības līdzekli izmeklēšanas tiesnesim jāpārskata pēc diviem mēnešiem, ja vien procesa virzītājs pats neizdomā ātrāk to grozītu uz mazāk ierobežojošu.

Jau ziņots, ka jūlijā Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa sāka kriminālprocesu pēc vairāku uzņēmēju un valsts iestāžu pārstāvju iesniegumiem par to, ka interneta vidē tiek izplatītas ar drošības apdraudējumu saistītas ziņas, kas izraisījušas sabiedrisko rezonansi un neizpratni par likumību.

Izplatoties šādām ziņām, tika rupji traucēts sabiedriskais miers un vairāku uzņēmumu un valsts iestāžu, kas atbild par rīcību neatliekamos gadījumos, darbība, iepriekš informēja Valsts policijā.

Policija izmeklēšanā secināja, ka kopumā internetā atrodamas vismaz septiņas analoģiska satura interneta vietnes – "tv-play.lv", "neticams.net", "redzams.lv", "redzams.net", "kasjauns.net", "parvisu.net" un "atklats.com". Tās uzturēja vairākas personas, lai ar viltus ziņām dalītos sociālajos tīklos, tādējādi apzināti maldinot sociālo tīklu lietotājus un pievilinot viņus apmeklēt šīs viltus ziņu lapas.

Personas bija apzināti publicējušas nepatiesu informāciju par dažāda veida traģēdijām, ceļu satiksmes negadījumiem, kataklizmām, nelaimes gadījumiem, ieskaitot lielveikala sabrukšanu, lidmašīnas katastrofu, autobusa sadursmi un citas nepatiesas ziņas ar mērķi piesaistīt pēc iespējas lielāku apmeklētāju auditoriju.

Par katru ar maldiem ievilinātu apmeklētāju personas saņēma naudu no interneta reklāmas uzņēmumiem, kuri labprāt ievietoja savu reklāmu šādos resursos. Personu grupas noziedzīgi iegūtie ienākumi bija tieši atkarīgi no ievilināto apmeklētāju skaita, norāda policija.

Aizdomās par huligānismu Rīgā policija aizturēja iepriekš divas reizes sodītu 1997. gadā dzimušu jaunieti, kurš bija organizējis nepatiesu ziņu izgatavošanu un publicēšanu. Tiesa kā drošības līdzekli viņam piemēroja apcietinājumu, un persona tika ievietota Rīgas Centrālcietumā. Apcietinātais ir Endziņš, kurš plašāk pazīstams kā mūziķis Neids.

Kamēr policija skaidroja jaunieša atrašanās vietu, viņš sludinājuma portālā bija ievietojis informāciju, ka pārdod telefonu, aicinot veikt priekšapmaksu par tā piegādei izmantoto degvielu. Tādējādi tika apkrāptas divas personas, kuras veica maksājumu, bet telefonu neieguva.

Tāpat par huligānismu policija Vidzemes reģionā aizturēja otro grupas dalībnieku, kurš dzimis 2002. gadā un iepriekš nav krimināli sodīts. Ņemot vērā, ka puisis ir nepilngadīgs, viņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis - uzturēšanās noteiktā vietā un aizliegums izbraukt no valsts. Pēc izmeklēšanas darbību pabeigšanas ar nepilngadīgo viņš nodots vecāku uzraudzībā.