Valsts policija trešdien, 14. februārī, Rīgā, Brasā, uzgājusi nelegālas dīzeļdegvielas uzpildes vietu un atsavinājusi 1000 litru dīzeļdegvielas, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

14. februārī Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas ieradusies kāda uzņēmuma rūpnieciskajā teritorijā, lai veiktu pārbaudi. Minētajā teritorijā atradies sarkans mikroautobuss ar 1000 litriem nelikumīgas dīzeļdegvielas.

Transportlīdzeklis bijis aprīkots ar visu nepieciešamo dīzeļdegvielas uzpildei klientu automašīnās.

Lai gan persona, kura nodarbojās ar degvielas apriti, policistu ierašanās brīdī nebija klāt, likumsargi viņa identitāti ir noskaidrojuši. Aizdomās turētais jau iepriekš sodīts par analoģiskiem pārkāpumiem, informē likumsargi.

Saistībā ar notikušo pret personu sākta administratīvā lietvedība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.3 panta – par akcīzes preču aprites noteikumu pārkāpšanu. Par šādu pārkāpumu likumā paredzēts naudas sods fiziskajām personām no 70 eiro līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 70 eiro līdz 7100 eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Policisti atsavinājuši nelegālo dīzeļdegvielu un nozīmējuši tai ekspertīzi. Tāpat atsavināts transportlīdzeklis.