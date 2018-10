Maluzvejnieki aizturēti brīdī, kad viņi ar laivām atgriezās krastā un cēla no tām ārā noķerto lomu – divdesmit līdakas, no kurām dažas nebija sasniegušas atļauto limitu, pie kāda zivi drīkst paturēt. Vīriešiem konfiscēti arī neatļauti rīki – 45 ūdas. Vēl 69 ūdas no dīķiem inspektori izcēla nākamajā dienā.

DAP Vidzemes reģionālās pārvaldes vides inspektore Rūta Zepa skaidro, ka saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem, ir aizliegts zivju iegūšanai izmantot brīvi peldošus āķus un šī norma ir spēkā visās ūdenstilpnēs Latvijā, ne tikai dabas liegumā. Turklāt katram makšķerniekam drīkst būt līdzi tikai divi rīki, bet šajā gadījumā to bija pat vairāk nekā desmit.

Dabai nodarītais kaitējums lēšams ap 2000 eiro. Lieta nodota Valsts policijai tālākai izmeklēšanai un lēmuma pieņemšanai par kriminālprocesa ierosināšanu.

DAP piebilst, ka aizturētajiem nebija līdzi ne makšķerēšanas kartes, ne arī jebkādi personu apliecinoši dokumenti.

Konfiscētās līdakas aizturēšanas brīdī vairs nebija dzīvotspējīgas, tādēļ tās nodotas Līgatnes dabas taku lāču maltītēm.

Dabas liegumā "Sedas purvs" regulāri tiek veiktas pārbaudes, lai kontrolētu Makšķerēšanas noteikumu ievērošanu un lielākoties pārkāpumi saistīti ar lielāku skaitu zivju paturēšanu, nekā atļauts, vai tādu zivju paturēšanu lomā, kuras nav sasniegušas noteikto izmēru.

Šonedēļ konstatētais gadījums ir līdz šim lielākais atklātais pārkāpums, pauž DAP.