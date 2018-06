KNAB neatklāj aizturēto vārdus, jo slepenība nepieciešama procesuālo darbību veikšanai. Birojs arīdzan atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vainu nekonstatē likumā noteiktajā kārtībā.

"KPV LV" premjera amata kandidāts Aldis Gobzems preses konferencē informēja, ka aizturēts partijas valdes loceklis Atis Zakatistovs, pie kura KNAB veicis kratīšanu.

KNAB apstiprina izskanējušo informāciju, ka kriminālprocess sākts par "KPV LV" iespējamu nelikumīgu finansēšanu.

Kriminālprocess sākts pēc vairākiem Krimināllikuma 288. panta apakšpunktiem – par partijas nelikumīgu finansēšanu, par starpniecību partijas nelikumīgā finansēšanā un par partijas nelikumīga finansējuma pieņemšanu un izspiešanu, norāda KNAB.

Kā ziņots, 2017. gada 5. jūnijā sāktā kriminālprocesa materiālos ir ziņas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuru rezultātā politiskā partija saņēma nelikumīgu finansējumu, tajā skaitā par Kaimiņa iespējamu noziedzīgu rīcību, pieprasot citai personai pieņemt darbā viņā kontrolētajā uzņēmumā fiktīvus darbiniekus un saņemot no viņiem atpakaļ skaidrā naudā minētām personām kā darba algu un citus maksājumus pārskaitītās summas, liecina parlamentam sniegtā informācija par šo lietu.

Tādā veidā esot iegūti finanšu līdzekļi, kurus, iespējams, izmantoja politiskās partijas finansēšanai, kā arī Kaimiņa personiskām vajadzībām.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka 2016. gada pavasarī AS "Eco Baltia" padomes priekšsēdētājs Viesturs Tamužs paziņojis koncernā ietilpstošam uzņēmumam, ka vēlas nolīgt Ati Zakatistovu stratēģisku konsultāciju sniegšanai personīgi viņam kā padomes priekšsēdētājam.

Pēc Tamuža norādījuma ticis noslēgts līgums starp šo koncernā ietilpstošu uzņēmumu un SIA "Per capita" par konsultāciju sniegšanu. Analoģisks līgums par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ticis noslēgts arī atkārtoti, faktiski pagarinot iepriekš noslēgto līgumu. Izmeklēšanā esot konstatēts, ka līgumā paredzētās konsultācijas nav sniegtas.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Tamužs savulaik iesaistījās arī politikā. 2010. gadā partiju apvienība "Ražots Latvijā" Tamužu izvirzīja par savu Ministru prezidenta amata kandidātu. Partija gan netika ievēlēta Saeimā.

2014. gadā Tamužs piedalījās bijušās valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas vadītās partijas "No sirds Latvijai" dibināšanā un bija tās valdes loceklis, taču dažus mēnešus pirms 12.Saeimas vēlēšanām Tamužs paziņojis, ka nepiedalīsies tajās no šī politiskā spēka saraksta, pārmetot partijas finansēšanu "no nezināmiem avotiem".

Kā liecina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja datu bāze, Tamužs veicis četrus ziedojumus politiskajām partijām, visi tie veikti 2010. gadā apvienībai "Ražots Latvijā" kopumā 1345 latu (1909 eiro) apmērā.

Jau vēstīts, ka trešdien Saeima atbalstīja Ģenerālprokuratūras lūgumu izdot kriminālvajāšanai Saeimas deputātu Kaimiņu. Deputātam pakaļ ieradās KNAB darbinieki un aizveda viņu baltā busiņā.