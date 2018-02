Neilgi pēc pulksten 8 RPP Zemgales pārvaldes darbinieki devās uz izsaukumu Pleskodālē, kur bija izcēlies konflikts starp sabiedriskā transporta vadītāju un diviem pusaudžiem.

Likumsargiem, ierodoties notikuma vietā, sabiedriskā transporta vadītājs pastāstīja, ka viens no jauniešiem, izkāpjot no transporta, iesitis ar plaukstu pa autobusa durvīm. Šoferis aizrādījis pusaudžiem, taču viens no viņiem vēl ar kāju iespēris pa autobusu.

Vadītājs apstājies, izkāpis no autobusa un uzsācis sarunu ar huligāniem, taču pusaudži ar dūrēm metušies viņam virsū. Notiekošo pamanījis viens no sabiedriskā transporta pasažieriem un nekavējoties devies uzbrucējus apturēt. Jaunieši mēģinājuši aizbēgt, taču abi turpat tikuši aizturēti.

Vēlāk noskaidrots, ka izpalīdzīgais vīrietis ir Rīgas pašvaldības policists. Likumsargam arī ārpus sava darba laika nācies pielietot profesionālās iemaņas, uzsver Zemene. Pēc uzbrucēju aizturēšanas un kolēģu sagaidīšanas izpalīdzīgais policists atstāja savu kontaktinformāciju un devās savās gaitās.

Savukārt pusaudži likumsargiem skaidroja, ka tas bijis tikai joks un autobusa vadītājs esot pārāk asi reaģējis.

Izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri, apskatot vadītāju, nolēma viņu hospitalizēt plašākiem izmeklējumiem.

Vienlaikus veiktas personu datu pārbaudes, kuras laikā atklājās, ka viens no pusaudžiem ir izsludināts meklēšanā, informē RPP pārstāve.

14 un 17 gadus vecie pusaudži aizturēti un nogādāti Valsts policijā turpmāko procesuālo darbību veikšanai.