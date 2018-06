Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors Rēzeknes tiesai ir nodevis krimināllietu, kurā divi vīrieši apsūdzēti par mēģinājumu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izkrāpt 108 000 eiro no kāda apdrošināšanas uzņēmuma, pavēstīja Ģenerālprokuratūras pārstāve Aiga Eiduka.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, viens no apsūdzētajiem vīriešiem noslēdza transporta līdzekļa nomas līgumu ar kādu uzņēmumu, kur līgums paredzēja, ka apsūdzētais vīrietis kā automašīnas nomnieks ir atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu un par visiem uzņēmumam kā iznomātājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies, neievērojot līguma noteikumus.

Līgums paredzēja arī to, ka automašīna ir apdrošināta vienā no līgumā paredzētajām apdrošināšanas sabiedrībām, kas arī tika izdarīts. Noslēgtā apdrošināšanas līguma noteikumi paredzēja, ka apdrošinātājs transportlīdzekļa bojājumu gadījumā neatlīdzina zaudējumus, kas radušies vadot transportlīdzekli alkoholisko dzērienu ietekmē.

Tā apsūdzētais vīrietis vadīja minēto automašīnu alkohola ietekmē un pārkāpa arī citas Ceļu satiksmes noteikumu prasības, kā rezultātā notika ceļu satiksmes negadījumus. Apsūdzētais apzinājās, ka šādas viņa pretlikumīgas rīcības dēļ apdrošināšanas uzņēmums neizmaksās apdrošināšanas atlīdzību, tādēļ atbildība par zaudējumiem pilnībā gulsies uz pašu apsūdzēto.

Lai izvairītos no atbildības un personīgiem materiāliem zaudējumiem, nolūkā izkrāpt no apdrošināšanas uzņēmuma līdzekļus - apdrošināšanas atlīdzību, pēc notikušā ceļu satiksmes negadījuma, apsūdzētais sazinājās ar otru krimināllietā apsūdzēto vīrieti un piedāvāja viņam, lai sniedz paskaidrojumu kā policijai, tā arī apdrošināšanas uzņēmumam par notikušo ceļu satiksmes negadījumu, ka automašīnu vadīja otrs apsūdzētais, uz ko arī vīrietis piekrita.

Tādā veidā apsūdzētie vīrieši grupā mēģināja izkrāpt apdrošināšanas atlīdzību no apdrošināšanas uzņēmuma 108 000 eiro apmērā.

Viens apsūdzētais pie kriminālatbildības saukts pēc Krimināllikuma 260. panta trešās daļas likuma redakcijā līdz 2015. gada 3. decembrim par ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, par ko draud brīvības atņemšana no trim līdz 15 gadiem. Tāpat viņam izvirzīta apsūdzība pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 177. panta trešās daļas par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, par ko draud brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem.

Savukārt otrs apsūdzētais vīrietis pie kriminālatbildības saukts tikai pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 177. panta trešās daļas.