Sestdien, 18. augustā, Valsts policija saņēma informāciju no iedzīvotājiem par iespējamiem dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem Garkalnes novada Sužos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka kāda sieviete briesmīgos apstākļos turējusi 45 kaķus, informē Valsts policija.

Pamestā dārza teritorijā atradās būri ar vairākiem desmitiem kaķu, tostarp arī šķirnes kaķiem. Dzīvnieki bija turēti nepiemērotos apstākļos – šauros būros, kuros pat nebija paklāju vai pakaišu. Dzīvniekiem nebija pietiekami daudz ūdens un barības. Daudzi dzīvnieki bija novārguši.

Policisti pieaicināja Dzīvnieku patversme "Ulubele" darbiniekus, kuri izņēma kaķus un nogādāja patversmē. Uzreiz tika izņemts 41 kaķis. Ņemot vērā, ka vairāki dzīvnieki bija izkļuvuši no būriem, patversmes darbinieki izlika slazdus. Kopumā ir izņemti un drošībā nogādāti 45 kaķi.

Valsts policija noskaidrojusi, ka kaķu saimniece ir 1961. gadā dzimusi sieviete, kura kaķus audzējusi pavairošanas nolūkā, lai vēlāk tos pārdotu. Policisti ir ieguvuši informāciju, ka Sužos kaķi turēti kopš šā gada 15. augusta. Pirms tam sieviete dzīvniekus turējusi dzīvoklī Dreiliņos, taču šo mājokli namu apsaimniekotājs licis sievietei pamest.

Arī iepriekš sieviete nodarbojusies ar kaķu pārdošanas biznesu, un viņai jau iepriekš Rīgas Domes administratīvā komisija bija piemērojusi sodu par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpšanu.

Valsts policija pret sievieti ir uzsākusi administratīvo lietvedību pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. panta – par dzīvnieku turēšanas un labturības noteikumu pārkāpšanu. Par šādu pārkāpumu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 15 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 1400 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Lietas materiāli pēc piekritības tiks nosūtīti Pārtikas un veterinārajam dienestam lēmuma pieņemšanai.

Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņoja par briesmīgos apstākļos turētajiem dzīvniekiem. Aicinām arī citus, redzot, ka mājdzīvnieki vai mājlopi netiek pienācīgi aprūpēti, vai pat tiem tiek darīts pāri, nekavējoties informēt Pārtikas un veterināro dienestu vai arī policiju, zvanot pa tālruņa numuru 110.