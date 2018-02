Svētdien vēlu vakarā Garkalnes novadā kādā dzīvojamā mājā izcēlies plašs ugunsgrēks, kurā gāja bojā četri cilvēki un suns.

Naktī uz pirmdienu pulksten 23.40 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) saņēma izsaukumu uz Garkalnes novadu, kur dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Glābējiem, steidzoties uz izsaukumu, jau no attāluma bija redzams, ka ēka deg ar atklātu liesmu, portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Inta Palkavniece.

Ierodoties notikuma vietā, glābēji secināja, ka deg divstāvu koka ēka 210 kvadrātmetru platībā. Veicot ugunsgrēka dzēšanas un likvidācijas darbus, tika atrasti četri ugunsgrēkā bojāgājuši cilvēki un suns, norāda VUGD. Pulksten 7.54 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Ugunsgrēka iemesli pagaidām nav zināmi, informē Valsts policija. Tos noskaidros policijas izmeklētāji. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Kopumā aizvadītajās brīvdienās VUGD saņēma 68 izsaukumus – 30 uz ugunsgrēku dzēšanu un 25 uz glābšanas darbiem, bet 13 no izsaukumiem bija maldinājumi.

Svētdien ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Skolas ielu Nīcā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas otrajā stāvā deg dzīvoklis 18 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējušies četri cilvēki, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Līdztekus ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām izglāba vienu cilvēku.

Sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Ostratu ielu Viļakā, kur vienstāvu dzīvojamā mājā bija jūtami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkā pie krāsns deg malka 3,5 kvadrātmetru platībā, liecina VUGD sniegtā informācija. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem.

Sestdienas vakarā tika saņemts izsaukums uz Pulkveža Oskara Kalpaka ielu Jelgavā, kur piecstāvu dzīvojamā mājā bija nostrādājusi automātiskā ugunsaizsardzības sistēma. Ierodoties ugunsdzēsējiem glābējiem konstatēts, ka ēkas piektā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas puskvadrātmetra platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām izglāba vienu cilvēku.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, papīri, elektrības vadi, divas elektrības rozetes, sadzīves mantas, mēbeles, sodrēji divu ēku dūmvados, divi šķūņi, neapsaimniekotas ēkas griesti, neapsaimniekota ēka, dzīvojamās ēkas grīda, divas dzīvojamās mājas un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.