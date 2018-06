Izmantojot VP lietošanā esošās degvielas uzpildes kartes, amatpersonas vairākkārt iepildīja degvielu privātpersonām piederošos transportlīdzekļos, kā arī, iespējams, viltoja dienesta automašīnu ceļazīmes mantkārīgā nolūkā, tādējādi radot VP materiālu kaitējumu.

Vienā no kriminālprocesiem konstatētas vairāk kā 20 epizodes par nelikumīgu degvielas uzpildes kartes lietošanu, kā arī dienesta automašīnā nelikumīgi glabāta šaujamieroča munīcija.

Dienesta transportlīdzekļi, par kuriem viltotas ceļazīmes, satiksmē netika izmantoti, tie ilgstoši atradās stāvvietā. Līdz ar ko pirmstiesas izmeklēšanas laikā secināts, ka VP netiek īstenota pienācīga uzraudzība dienesta transportlīdzekļu ekspluatācijā, neskatoties uz to, ka Valsts kontrole jau pirms vairākiem gadiem bija vērsusi uzmanību uz trūkumiem šajā jomā un risku nepamatotam budžeta līdzekļu izlietojumam.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka vienā no lietām iesaistīts Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes priekšnieks Vadims Juniks. Policija jau iepriekš publiski paziņoja, ka viņš no amata atstādināts. Tāpat no amata atstādināts Rīgas reģiona pārvaldē strādājošais autovadītājs.

Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā pieejamās deklarācijas liecina, ka Juniks ir pieredzējis policists un VP dien vismaz 17 gadus, un arī savu pašreizējo amatu ieņem jau vairākus gadus. 2010.gadā toreizējais Valsts prezidents Valdis Zatlers Juniku apbalvoja ar ceturtās šķiras Viestura ordeni.

Juniks savulaik vadīja Automašīnu zādzību novēršanu un atklāšanas koordinācijas nodaļu.

IDB ir vēl vairāki kriminālprocesi saistībā ar degvielas piesavināšanos no valsts amatpersonu puses.