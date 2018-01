Par notikušo likumsargiem ziņojusi cietušā vīrieša draudzene. Notikuma vietā policisti noskaidrojuši, ka tikko izdarītā laupīšana notikusi cietušā vīrieša dārza mājiņā. Vīrietim nolaupīts planšetdators un mobilais telefons.

Netālu no notikuma vietas policisti aizdomās turēto vīrieti aizturējuši un nogādājuši iecirknī. Policistiem izdevies atgūt nolaupīto planšetdatoru un mobilo telefonu.

Skaidrojot notikušā apstākļus, likumsargi uzzinājuši, ka četru draugu kompānija – cietušais ar savu draudzeni un iespējamais vainīgais ar dzīvesbiedri - nolēmuši kopīgi atpūsties un lietot alkoholu. Abu vīriešu vidū izcēlies konflikts, un viens no vīriešiem sācis pielietot fizisku spēku. Konflikta spraigumā iespējamais vainīgais paķēris āmuru un ar to iesitis cietušajam pa seju. Kamēr cietušais atradies bezpalīdzīgā stāvoklī, aizdomās turētais vīrietis no mājiņas paņēmis planšetdatoru un mobilo telefonu.

Iespējamais vainīgais notikuma brīdī atradies divu promiļu stiprā alkohola reibuma stāvoklī. 1970. gadā dzimušais aizturētais nav iepriekš nonācis policijas redzeslokā.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta 1. daļas – par laupīšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu, naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.