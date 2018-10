Šā gada martā divas krievu valodā runājošas sievietes Tallinā kādai 88 gadus vecai kundzei izkrāpa 20 000 eiro un 1500 dolārus (ap 1300 eiro), piedāvājot iesvētīt ūdeni, kas palīdzēšot pret slimībām.

Oktobrī identiskā shēmā Igaunijas galvaspilsētā krāpniecēm par upuri krita kāda 91 gadu veca sieviete, no kuras izkrāpti 20 000 eiro. Narvā no 85 gadus vecas sievietes izkrāpti 4000 eiro, bet Kohtla-Jervē no 1850 eiro šķīrās 77 gadus veca sirmgalve.

Igaunijas policija paskaidro, ka krāpnieces ar upuriem uzsākušas sarunu. Vispirms ar sirmgalvēm tērzēts par aptiekām un veselību, līdz beidzot krāpniecēm izdevies nokļūt cietušo dzīvesvietās.

Igaunijas policijai ir pamatotas aizdomas par to, ka visus minētos noziegumus ir izdarījušas vienas un tās pašas personas, kurām varētu būt saistība ar Latviju.

Viena no sievietēm ir vecāka par 45 gadiem, apaļīgas miesasbūves, gaišiem matiem. Mugurā viņa vilkusi zilas krāsas virsjaku, bet kājās – tumšas krāsas bikses.

Otra kundze ir 35 – 40 gadus veca. Viņai ir tumši mati un viņa ir aptuveni 160 centimetrus gara. Viņa mugurā bija tērpusi violetas krāsas pusgaro mēteli, bet ap kaklu sējusi violetu šalli. Krāpnieces nagus rotājis franču manikīrs ar ziedu rakstu.

Igaunijas policija aicina iedzīvotājus, kuru rīcībā ir kāda informācija par fotogrāfijās redzamajām sievietēm, sazināties ar Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldi. To var izdarīt darbadienās no pulksten 8 līdz 19, zvanot uz tālruņa numuru +372 612 3000 (igauņu vai krievu valodā) vai rakstot uz e–pasta adresi ppa@politsei.ee (latviešu, angļu vai krievu valodā).