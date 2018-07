Ilģuciemā divi agresīvi un iereibuši vīrieši uzbrukuši pašvaldības policistiem, kuri tobrīd bija aizturējuši viņu biedru par nepakļaušanos kārtības sargu prasībai uzrādīt personu apliecinošu dokumentu brīdī, kad vīrietis izkliedza policistu virzienā necenzētus vārdus.

Rīgas pašvaldības policijā portālu "Delfi" informēja, ka otrdienas, 3. jūlija vakarā, pašvaldības policija saņēmusi izsaukumu uz Lidoņu ielu, kur norisinājies kautiņš starp vairākiem jauniešiem. Notikuma vietā policisti noskaidrojuši, ka dūres izvicinājušas divas 14 gadus un 17 gadus vecas pusaudzes.

Kamēr kārtības sargi runājuši ar abām dāmām, ar vienu no policistiem konfliktu uzsācis kāds garāmejošs vīrietis, kurš sākumā izkliedzis rupjības policistu virzienā, bet pēc tam atteicies nosaukt savus datus.

Tā kā vīrietis nepakļāvās policistu likumīgajām prasībām, policisti lēmuši viņu aizturēt, taču aizturēšanas laikā abus policistus ielencis bariņš pārkāpēja draugu. Divi no pārkāpēja draugiem sākuši grūstīties un mēģinājuši pārkāpēju atbrīvot.

Ņemot vērā, ka tajā brīdī notikumā bija tikai viena ekipāža ar diviem policistiem, tad uzreiz bija iespējams aizturēt tikai vienu no traucētājiem, skaidro policijā. Otrs pārkāpēja biedrs turpinājis traucēt kārtības sargiem, kuri katrs pie zemes piespiestus turēja nu jau divus pārkāpējus. Mirkli vēlāk trešais vīrietis uzbrucis un pagrūdis vienu no policistiem tā, ka atbrīvojās sākotnējais konflikta izraisītājs, kurš uzreiz aizbēga, notikuma vietā atstājot savu draudzeni. Bet pa to laiku policists aizturējis jauno uzbrucēju.

Ap to pašu laiku notikuma vietā ieradusies vēl viena ekipāža un abi sākotnējā pārkāpēja draugi - 26 gadus vecais vīrietis un 46 gadus vecais vīrietis - nogādāti Valsts policijā. Abi aizturēšanas brīdī bijuši alkohola reibumā. Savukārt konflikta izraisītāja identitāte jau ir noskaidrota, norāda policijā.

Pret konflikta izraisītāju sākta administratīvā lietvedība par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām, bet pret abiem pārējiem Valsts policijā sākti kriminālprocesi par uzbrukumu valsts varas pārstāvim.