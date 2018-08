Iļģuciemā Rīgā izcēlies karsts strīds, kura laikā pielietots nazis un metāla caurule, portālu "Delfi" informēja Rīgas pašvaldības policijā (RPP).

Sestdien, 11. augustā, neilgi pēc pulksten 10 RPP darbinieki, patrulējot Iļģuciemā, pamanīja trīs manāmi satrauktus cilvēkus, kuri, mājot ar rokām, mēģināja pievērst likumsargu uzmanību. Kārtības sargi apturēja operatīvo transportlīdzekli, pie kura uzreiz piesteidzās kāda sieviete un divi vīrieši. Vienam no kungiem pamanīta asiņojoša brūce galvā.

Personas pastāstīja, ka pirmīt par trokšņošanu padzīti no netālu esošā daudzdzīvokļu iekšpagalma, pēc kā devušās uz citu. Kompānija neslēpa, ka plānojuši atrast kādu nomaļāku vietu, lai lietotu alkoholu. Visi savā starpā skaļi sarunājušies, taču pēkšņi kāds iedzīvotājs atvēris logu un viņiem uzkliedzis, lai uzvedas klusāk. Starp personām sākusies asa vārdu apmaiņa.

Pēc brīža iedzīvotājs ar nazi esot nonācis lejā un vienam no vīriešiem uzbrucis. Tikmēr otrs kompānijā esošais vīrietis paķēris pie atkritumu konteineriem atstātu metāla cauruli un iesitis uzbrucējam pa galvu.

Nežēlīgā konflikta laikā pirmais vīrietis bija guvis divas brūces galvas rajonā un vienu brūci sēžamvietas apvidū. Savukārt pats uzbrucējs ar asiņojošu galvu ieskrējis atpakaļ kāpņu telpā un nozudis no kompānijas redzesloka.

Policisti uz notikuma vietu izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Valsts policiju (VP).

Tikmēr viens no likumsargiem devās uz norādīto kāpņu telpu, taču vīrietis jau bija iegājis vienā no dzīvokļiem. Pēc neilga laika uzbrucējs iznāca no sava mājokļa un tika aizturēts. Arī viņam galvas rajonā bija asiņojoša brūce, līdz ar to uz notikuma vietu izsaukta vēl viena Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde.

Pārrunu laikā aizturētais savu atbildību noliedza, apgalvojot, ka tieši kompānija viņam pirmā uzbrukusi.

Apkārtnes apsekošanas laikā kārtības sargi atrada gan nazi, gan metāla cauruli.

Pēc neilga laika notikuma vietā ieradās mediķi, kuri apskatīja abu vīriešus. Ārsti likumsargiem paskaidroja, ka abas personas ir nepieciešams hospitalizēt.

Drīz pēc tam notikuma vietā ieradās VP darbinieki, kuriem nodoti abi atrastie priekšmeti.

Ņemot vērā, ka personas sniedza pretrunīgas liecības, notikušā apstākļus notikuma vietā turpināja skaidrot VP darbinieki.