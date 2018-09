Romas Katoļu Baznīca, atsaucoties uz Kriminālprocesa likumā iekļauto nevainīguma prezumpciju, saistībā ar priestera no Latgales Pāvela Zeiļas aizturēšanu norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav konstatēta ar tiesas spriedumu un lūdz ar cieņu izturēties pret aizturēto, kamēr viņa vaina nav pierādīta.

Atsaucoties uz iepriekš portālā "Delfi" publicēto ziņu, Latvijas Romas katoļu baznīcas Informācijas centrā norāda, ka "baznīca ir saņēmusi satraucošu ziņu par priestera aizturēšanu saistībā ar aizdomām par cilvēktirdzniecību".

Baznīca Latvijā paļaujas uz profesionālu Valsts policijas un tiesu sistēmas darbu un cer, ka tās pārstāvji rūpīgi un godprātīgi veiks lietas izmeklēšanu. Baznīca ir gatava nepieciešamības gadījumā sadarboties izmeklēšanas procesā, liecina tās otrdien medijiem izplatītais paziņojums.

Baznīca nosoda jebkāda veida vardarbību, jo īpaši pret vāju un neaizsargātu cilvēku. Katra upura ciešanas ir ļaunums, kas prasa taisnīgu tiesu, proti, vainīgā saukšanu pie atbildības, kā arī atbilstošas palīdzības sniegšanu upuriem.

Vienlaikus baznīca norāda, ka tās rīcībā šobrīd nav informācijas par konkrētās lietas apstākļiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde (ONAP) aizdomās par cilvēktirdzniecību un seksuālu vardarbību aizturējusi trīs personas – 60 līdz 73 gadus vecus vīriešus. Aizturēto vidū ir arī Latvijas Romas katoļu baznīcas garīdznieks no Rēzeknes - Aglonas diecēzes. Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka aizturētais ir katoļu baznīcas mariāņu kongregācijas mūks un priesteris Pāvels Zeiļa.

Ņemot vērā, ka cietusī persona tikusi seksuāli izmantota, esot bezpalīdzības stāvoklī, uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 154.1 panta 2. daļas – par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, par ko Krimināllikumā paredzēts sods brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Tāpat kriminālprocess ierosināts pēc Krimināllikuma 160. panta 5. daļas – par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Par to personas var tikt sodītas ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.

Diviem vīriešiem, 1945. gadā un 1955. gada dzimušajiem, tiesa piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu. Savukārt 1958. gadā dzimušajam vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.