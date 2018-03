Policijā portāls "Delfi" uzzināja, ka pēc informācijas saņemšanas, veicot teritorijas ikdienas apskati, Rīgas Ķengaraga iecirkņa policisti pārbaudījuši norādīto adresi.

Adresē likumsargi ieraudzījuši atvērtu garāžu, kurā glabājušās daudzas plastmasas kannas. Apskatot garāžu, policisti atraduši un atsavinājuši 365 litrus plastmasas kannās pildīta šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku. Tāpat atrastas un izņemtas 4000 cigaretes bez Latvijas akcīzes markām.

Likumsargi iespējamo vainīgo vīrieti nogādājuši Rīgas Ķengaraga iecirknī paskaidrojumu sniegšanai. Aizturētais vīrietis dzimis 1967. gadā un jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par nelegāla alkohola realizāciju. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Tāpat pret personu sākta administratīvā lietvedība par akcīzes preču aprites noteikumu pārkāpšanu. Par šādu pārkāpumu likumā paredzēts naudas sods fiziskajām personām no 70 eiro līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 70 eiro līdz 7100 eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Atsavinātajam alkoholam noteikta ekspertīze.