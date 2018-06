Priekšpusdienā, pēc Saeimas sēdes, kurā tā nolēma ļaut veikt kriminālprocesuālās darbības pret Artusu Kaimiņu (KPV LV), Kaimiņu aizturēja KNAB. Tāpat KNAB trešdien veic kratīšanu pie uzņēmēja Viestura Tamuža.

Gobzems pavēstīja, ka trešdien pulksten 13 partijas "KPV LV" birojā Matīsa ielā 38-1, Rīgā notiks preses konference, kurā partijas pārstāvji informēs medijus par šodien notikušajām kratīšanām.

KNAB pērn sāka kriminālprocesu par Kaimiņa vadītās partijas "KPV LV" iespējamu nelikumīgu finansēšanu. Kriminālprocess tika izmeklēts pēc trīs Krimināllikuma pantiem, proti, par partijas nelikumīgu finansēšanu, par starpniecību partijas nelikumīgā finansēšanā un par partiju nelikumīga finansējuma pieņemšanu un izspiešanu.

Minētie likuma panti paredz iespēju sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu.

Portāls "pietiek.com" iepriekš vēstīja, ka šī lieta sākta saistībā ar Kaimiņu un viņa "naudas lietām".

Portāla rīcībā bija nonākuši video ar Kaimiņa un viņa partijas valdes locekļa Zakatistova sarunu. Tajā Zakatistovs stāsta "Mēs ar Viesturu turpinām strādāt, jo mums, man arī citas iespējas nav. Ja mēs tagad pārstājam, tad man vispār kāposts nenāk un šitais te, un es tūlītās bankai esmu parādā katru mēnesi par šito...". Partijas valdes loceklis arī stāsta, ka "vienreiz esmu saņēmis 2000 eiro plus [pievienotās vērtības nodokli] PVN. 1400 samaksāju par šo dzīvokli. Nē par dzīvokli atsevišķi tiek piemaksāts... Es saņemu par pakalpojumu 500 eiro no citurienes skaidrā. Par to, lai es turpinātu, varētu strādāt partijā." Atbildot uz jautājumu: "Paga, Ati, fundamentāls jautājums: ja tu nebūtu KPV, ja tev nebūtu ar šo visu nekāda sakara, tev [uzņēmējs Viesturs] Tamužs dotu "divīti"?", Zakatistovs atbild: "Dotu mazāk, jā."

Kaimiņš iepriekš atzina, ka viņš un Zakatistovs savulaik ir snieguši liecības KNAB par publiskotajiem video.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, 2016. gadā "KPV LV" pameta vairāki biedri. No partijas aizgājušie cita starpā arī netieši norādīja, ka iebilst pret "nesankcionētām sarunām" ar Viesturu Tamužu.

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Ilmārs Poikāns toreiz izteicās, ka Tamuža vārds piesaukts brīdī, kad uzsvērts, ka politiskajam spēkam "vajag kāpostu", un tas esot piemērs partijas vārda izmantošanai savtīgiem mērķiem.

Ar Tamužu pagaidām nav izdevies sazināties.