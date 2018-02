To piektdien Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, uzklausījuši procesa virzītāja nolasīto īso apsūdzības versiju, pauda uz apsūdzēto sola šajā lietā sēdošie.

"Latvenergo" kukuļošanas pamatlietā prokuratūra apsūdzības cēlusi biznesa konsultantam Andrejam Livanovičam, bijušajam "Latvenergo" prezidentam Kārlim Miķelsonam un kādreizējam "Latvenergo" viceprezidentam Aigaram Meļko, kā arī bijušajai "Latvenergo" amatpersonai Ērikam Priedniekam, kurš bija TEC-2 rekonstrukcijas projekta direktors. Tāpat apsūdzēto sola lietā sēdies Miķelsona znots Kristaps Štrauss un ekonomists un uzņēmējs Andris Deniņš , kā arī Mehdi Haji Javad (Mehdi Hadži Džavada), Roberto Gerosa, Jevgenijs Levins, Jūlija Mogiļevska, Maksims Ter-Oganesovs un Jānis Muktupāvels.

Neviena no apsūdzētajām fiziskajām personām savu vainu tiem inkriminētajos noziegumos tiesā neatzina, turklāt apsūdzētais Ter-Oganesovs tiesā sacīja, ka vispār nesaprotot apsūdzības saturu un to, kāpēc iesaistīts šajā procesā. Tāpat arī juridiskās personas, pret kurām sākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu, savu vainu neatzīst, tiesā pauda to pārstāvji.

Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurore Viorika Jirgena tiesai lietu nosūtīja 2017. gada 20. jūnijā. Kriminālprocesā apsūdzības celtas par dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu laikā no 2004. gada 8. jūnija līdz 2010. gada 3. martam saistībā ar Rīgas otrās Termoelektrocentrāles (TEC-2) abās kārtās notikušo iepirkumu procedūru rezultātā noslēgtajiem līgumiem.

Tie ir seši "Latvenergo" un Šveices uzņēmuma "Alstom" starpā noslēgti līgumi kopumā par 8 349 376 eiro, "Latvenergo" un Spānijas uzņēmuma "Iberdrola" starpā noslēgti Rīgas TEC-2 pirmās kārtas būvniecības līgumi par 177 863 607,11 eiro un apkopes un uzturēšanas līgums par 95 000 000 eiro. Tāpat apsūdzības saistītas ar "Latvenergo" un Turcijas uzņēmuma "Gama" Rīgas TEC-2 otrās kārtas būvniecības līgumu par 289 596 131 eiro un 57 892 156 ASV dolāriem.

Meļko, Miķelsonam un Priedniekam apsūdzības celtas pēc Krimināllikuma 317. panta 3. daļas par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, kas izraisījušas smagas sekas, sadārdzinot minētos sešus konsultāciju līgumus kopā par 4 520 811,85 eiro, ar Spānijas uzņēmumu noslēgtos līgumus kopā par 24 796 966,95 eiro un ar Turcijas uzņēmumu noslēgto līgumu par 11 289 222,28 eiro, kā arī pēc Krimināllikuma 320. panta 3. daļas par kukuļņemšanu lielā apmērā, kur saistībā ar Rīgas TEC-2 abās kārtās noslēgtajiem sešiem konsultācijas līgumiem un Rīgas TEC-2 pirmās kārtas būvniecības un apkopes un uzturēšanas līgumiem trīs bijušās amatpersonas pieņēmušas kukuli kopā 3 967 167,71 eiro apmērā, kā arī par Rīgas TEC-2 otrās kārtas būvniecības līgumu pieņēmušas daļu no kukuļa 191 392 eiro apmērā.

Miķelsonam un Meļko apsūdzības celtas arī pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas par organizētā grupā izdarītu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā ar citiem organizētās grupas dalībniekiem, kopskaitā astoņām personām, kopā legalizējot 8 252 513,38 eiro.

Livanovičam apsūdzība celta par "Latvenergo" bijušo amatpersonu izdarītās dienesta pilnvaru pārsniegšanas, kas izraisījušas smagas sekas, atbalstīšanu, par kukuļdošanu lielā apmērā bijušajām "Latvenergo" amatpersonām, par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī par tirgošanos ar ietekmi saistībā ar līgumiem, kas noslēgti starp "Latvenergo" un Šveices, Spānijas un Turcijas uzņēmumiem.

Abiem ārvalstu pilsoņiem – Džavadam un Gerosam - apsūdzības celtas par tirgošanos ar ietekmi saistībā ar "Latvenergo" un Šveices uzņēmuma starpā noslēgtajiem sešiem konsultāciju līgumiem. Pret šo Šveices uzņēmumu sākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai.

Levins prokuratūras ieskatā atbalstījis Livanoviča prettiesiskās darbības darbības un piedāvājis nodot materiālu atlīdzību par noslēgtajiem līgumiem. Levinam apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 326.1 panta 2. daļas par tirgošanos ar ietekmi, kas notika saistībā ar "Latvenergo" un Turcijas uzņēmuma starpā noslēgto līgumu.

Savukārt apsūdzētajiem – Mogiļevskai, Ter-Oganesovam un Muktupāvelam – inkriminēta organizētā grupā izdarīta noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšana lielā apmērā. Mogiļevska un Ter-Oganesovs noziedzīgi iegūtos līdzekļus "pārvērtuši" skaidrā naudā. Mogiļevska skaidro naudu nodevusi Livanovičam, bet Ter-Oganesovs naudu nodeva Mogiļevskai.

Arī Štrauss bijis atbildīgs par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot viņam piederošus uzņēmumus. Savukārt Muktupāvela uzdevums bijis Livanovičam piederošā uzņēmuma kontā esošo naudu pārvērst skaidrā naudā un nodot atpakaļ Livanovičam.

Levins, Mogiļevska, Ter-Oganesovs, Muktupāvels un Štrauss apsūdzēti pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas – par organizētā grupā izdarītu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā ar citiem organizētās grupas dalībniekiem. Tas pats noziegums inkriminēts arī uzņēmējam Deniņam.

Prokuratūra jau iepriekš informējusi, ka kriminālprocesā sākti desmit procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu dažādām juridiskajām personām.

Prokuratūra iepriekš atgādināja, ka 2013. gada 15. martā prokurore Jirgena par tirgošanos ar ietekmi saistībā ar "Latvenergo" un Turcijas uzņēmuma starpā noslēgto līgumu ar priekšrakstu par sodu Ozguram Umutam Eroglu piemēroja naudas sodu 60 minimālo mēnešalgu jeb 12 000 latu (17 074 eiro) apmērā, bet juridiskajai personai – uzņēmumam "Gama" – naudas piedziņu 4250 mēnešalgu jeb 850 000 latu (1,209 miljonu eiro) apmērā.

Savukārt 2014. gada 11. decembrī prokurore Jirgena par tirgošanos ar ietekmi saistībā ar "Latvenergo" un Spānijas uzņēmuma starpā noslēgtajiem līgumiem ar priekšrakstu par sodu Hosē Manuelam Miram Romero piemēroja naudas sodu 75 minimālo mēnešalgu jeb 24 000 eiro apmērā, bet juridiskajai personai -– uzņēmumam "Iberdrola Ingenieria y Construccion S.A.U." – naudas piedziņu 5000 mēnešalgu jeb 1,6 miljonu eiro apmērā.

Kopumā no tā saucamā "Latvenergo" kriminālprocesa iepriekš atsevišķi izdalīti četri kriminālprocesi, no kuriem divos kriminālprocess ir pabeigts, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu divām fiziskām personām un piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu – divām juridiskajām personām.

Divi no izdalītajiem kriminālprocesiem ar kopskaitā piecu personu apsūdzībām ir nosūtīti izskatīšanai uz tiesu un tajos notiek tiesvedība.

Lietu tiesa turpinās skatīt 8. maijā pulksten 10.

Sēdē plānots uzklausīt cietušo, bet pēc tam 11. maijā pulksten 10 plānots sākt uzklausīt lieciniekus.

Tā dēvēto "Latvenergo" amatpersonu krimināllietu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sāka 2010. gadā. Tā paša gada vasarā birojs veica vērienīgas kratīšanas un aizturēja vairākas amatpersonas, tostarp tā laika "Latvenergo" prezidentu Miķelsonu, viņa vietnieku Meļko un citas personas.

2012. gada rudenī KNAB lūdza prokuratūru pie kriminālatbildības saukt kopumā 17 personas saistībā ar amatpersonu kukuļošanu "Latvenergo" realizētajos Pļaviņu HES un Rīgas TEC-2 rekonstrukcijas projektos.

Jau vēstīts, ka 2006. gadā "Latvenergo" un Spānijas kompānijas "Iberdrola Ingenieria y Consultoria S.A.U./Iberdrola Generacion S.A.U." ("Iberdrola") noslēdza līgumu, kas paredzēja divu gadu laikā izbūvēt kombinētā cikla energobloku, iekārtu izgatavošanu un montāžu, celtniecības darbus TEC- 2. Tāpat līgums paredzēja personāla apmācību, divu gadu garantiju un stacijas servisa apkalpošanu 12 gadu periodam. "Iberdrola" kopā ar Spānijas kompānijas IDOM inženieriem, Somijas inženieru kompāniju "Poyry" un Latvijas AS "SEP" arī projektēja jauno energobloku.

KNAB iegūtā informācija toreiz liecināja, ka saistībā ar līgumu par TEC-2 pirmās kārtas rekonstrukcijas darbiem no 2006. gada līdz 2009. gada vasarai vairākos maksājumos ar daudzās valstīs reģistrētu uzņēmumu starpniecību nodots vismaz sešu miljonu eiro kukulis. Savukārt par Pļaviņu HES rekonstrukcijas darbiem no 2007. gada līdz 2010. gada maijam kukuļos saņemtā summa bijusi ne mazāka kā miljons eiro. Par līgumu par TEC-2 2. kārtas rekonstrukciju 2010. gada maijā nodots 1,1 miljons eiro.