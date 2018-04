2011. gadā LAU iesniedza prasību tiesā par aptuveni 190 tūkstošu eiro piedziņu no uzņēmuma bijušās valdes – Aivara Siliņa, Ainara Vilnīša, Viļņa Urbanoviča, Ivara Bārdiņa un Olgas Pētersones.

Augulis šo valdi amatā iecēla, kad pirmo reizi bija nonācis satiksmes ministra amatā. Viņa politiski pārraudzītā uzņēmuma valdē darbu drīz vien atrada gan Latvijas Zemnieku savienības vecbiedru nodaļas vadītājs Bārdiņš, gan Pētersone, kura iepriekš ieņēma vadošus amatus AS "Ventspils nafta" un AS "Latvijas kuģniecība".

Pēc Saeimas ārkārtas vēlēšanām 2011. gada rudenī ZZS zaudēja varu, Augulis zaudēja ministra portfeli, bet daļa LAU valdes – savus amatus.

Par valdes priekšsēdētāju kļuva Vladimirs Kononovs, kuram tobrīd bija labas attiecības ar vadošiem "Vienotības" politiķiem. Viņa vadībā uzņēmums vēlāk arī nolēma vērsties pret bijušo valdi par tās savulaik akceptēto darījumu – īpašu automašīnu pirkšanu ceļu uzturēšanai ziemas apstākļos.

"Tai laikā ekonomiskā krīze. Piedāvāja profesionālas mašīnas lētākas no Grieķijas, kur bija finanšu situācija valstī tāda. Caur Vācijas pārstāvi noslēdza līgumu, samaksāja priekšapmaksu. Vienu mašīnu piegādāja. Otru mašīnu vajadzēja Kononovam atvest. Viņš to mašīnu nav atvedis un tā vietā ir teicis, ka tās mašīnas nav vajadzīgas. Tādas tur vēl visādas stulbības sarunājis un teica, ka "es to otro mašīnu neņemšu". Un paņēma pret mums prasību par to. Nezinu par ko. Par to, ka tās mašīnas nepiegādātas," iepirkumu atminas bijusī LAU valdes locekle Pētersone, kura kopā ar vēl trim bijušās valdes locekļiem nepiekrīt, ka būtu uzņēmumam radījusi zaudējumus.

Aprīļa sākumā notika kārtējā tiesas sēde, kurā lietas izskatīšanu atlika līdz novembrim, jo lietā iesniegts priekšlikums par izlīguma sarunu organizēšanu. Aktīvas sarunas par izlīgumu ir sākušās pagājušajā rudenī – tas sakrīt ar laiku, kad LAU valdi sāka vadīt Raitis Nešpors, kurš, līdzīgi kā Pētersone, savulaik ir darbojies "Latvijas kuģniecība" struktūrās.

Nešpors raidījumam apgalvo, ka šis apstāklis valdes lēmumus neietekmēs.

Informēta par mierizlīguma sarunām ir arī LAU padome, kuru vada Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis. Viņš šaubās, ka uzņēmums piekritīs samierināties vien ar advokātu izdevumu atlīdzību, kas pagaidām ir vienīgais konkrētais atbildētāju piedāvājums: "Ja viņi piekrīt tikai šādai prasībai, tad noteikti būs tiesvedība. Mums ir vienošanās ar valdi par to, ka tā informēs par šo tiesvedības gaitu, lai primāri valstij neradītu nekādus zaudējumus, lai sabiedrība neciestu nekādus zaudējumus šīs tiesvedības ietvarā."

Policija paralēli sākusi izmeklēšanu par valsts amatpersonu bezdarbību mantkārīgā nolūkā. Raidījumam zināms, ka kriminālprocess ir pret diviem bijušajiem valdes locekļiem. Iespējams, tie ir Vilnītis un bijušais LAU vadītājs Siliņš. Marta beigās policija lietu kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīja prokuratūrai, kas apsūdzību varētu uzrādīt jau nākamnedēļ.

Vēstīts, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aprīļa sākumā kratīja LAU, iespējams, par nu jau bijušās valdes locekles Anastasijas Udalovas pārraudzīto šķembu iepirkumu deviņu miljonu eiro vērtībā.