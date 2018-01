Kā vēsta raidījums, šī sapulce notika nākamajā dienā pēc ziņām par Lūša aizturēšanu Lietuvā.

"Nekā personīga" rīcībā esošā informācija liecina, ka Polijas pilsētas Belostokas prokuratūra Lūsi tur aizdomās par krāpniecību ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Savukārt Paņevežas prokuratūra Lietuvā vēlējusies iztaujāt Lūsi kā liecinieku kriminālprocesā, kas attiecas uz citiem cilvēkiem. Abos gadījumos Lūsis pratināts Finanšu policijā.

Prokuratūras preses sekretāre Aiga Šēnberga raidījumam norādījusi, ka nevar ne apstiprināt, ne noliegt, ka Lūsis pratināts Finanšu policijā.

Savukārt "Latvijas dzelzceļa" valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš, vaicāts, vai tad, kad viņš pats nonācis šai amatā, vai viņam bijušas sarunas ar Lembergu vai Stucku, atbildēja, sakot: "Es jau jums vienreiz jau teicu, mēs jau runājām, ka ar Arti Stucku mēs esam runājuši un viņš bija tas, ka uzaicināja īstenībā uz šīm sarunām".

Raidījums vēsta, ka Lietuva aizturēja Lūsi, jo viņš bija izsludināts starptautiskajā meklēšanā. Starptautiskais orderis attiecas arī uz Latvijas likumsargiem, kuriem arī bija visas iespējas Lūsi aizturēt.

Iekšlietu ministrija atteicās atklāt, cik ilgi laiku Lūša vārds atradies starptautiskajā meklējamo personu sarakstā.

Raidījums vēsta, ka Lūsis 2005. gadā kļuvis par AS "Ventbunkers" valdes locekli, kas pārstāvēja Lemberga intereses. To, ka Lūsis ir bijis Ventspils mēram svarīgs cilvēks, pierāda epizode Lemberga krimināllietā. Dānijā kādā viesnīcā bija ierakstītas Lemberga sarunas, vēsta raidījums.

"Nekā personīga" atzīmē, ka Lūsi Lembergs ir pieminējis kādā sarunā Kopenhāgenā 2005. gadā, tiekoties ar saviem biznesa partneriem Ansi Sormuli un Gingtu Laiviņu Laivenieku. Šo sarunu ierakstīja Satversmes aizsardzības biroja (SAB) Dānijas partnerdienests un to prokuratūra pievienoja lietai par Lemberga iesaisti Ventspils tranzītuzņēmumos.

Vienā no epizodēm Lembergs runā ar Rūdolfu Meroni un šīs sarunas laikā zvana Lūsim. Lembergs grib, lai noskaidro, kā sauca vienu uzņēmumu. Lūsis nesaprot, ko Ventspils mērs no viņa vēlas un Lembergs secina, ka Lūsim vēl nav pietiekami liela pieredze, vēsta raidījums.

Arī sarunā ar Gintu Laiviņu Laivenieku Lembergs piemin Lūsi. Viņa uzdevums esot ietekmēt situāciju "Ventbunkerā", lai Lembergam nevajadzētu pārāk strauji kārtot parādu, vēsta "Nekā personīga".

"Sveiks! Klausies, kā sauca to kompāniju, kura bija "Ventbunkeram" priekšā, ekskluzīvas līguma tiesības bija? "Ventbunkers" kādreiz slēdza līgumus un viņam priekšā bija tā kompānija, kas slēdza ekskluzīvus līgumus, ekskluzīvas tiesības, tikai viņi varēja slēgt. Kā viņa saucās, nu kā. Ar Maskavas birojiem apkalpoja, ārzemju kompānija, nē, nē... Nu ieveda mazuta kravu tur... un varēja slēgt līgumu ar bunkeru, bet bija viena kompānija priekšā...," sarunu citē raidījums.

"Bet nu Gint ! ... Nu runāsim atklāti. Ar Lūsi esmu runājis, ka ir baigi sūdīgā situācija. No vienas puses ir vairākums, no otras puses ir kredītsaistības. Es viņam lūdzu izdarīt maksimālu spiedienu, lai pagarinātu kredītu. Ja to pagarina, tad ir viss, tad tiek nomaksāts kapitāla palielinājums," daļu sarunu citē "Nekā personīga".

Lembergs raidījumam atzina, ka Lūsis ir strādājis Ventspilī un Lembergs viņu pazīst.

"Man ar viņu sen nav bijušas nekādas darīšanas, es gan esmu viņu Rīgā tā ... kaut kāda liela apspriede bija dzelzceļniekiem, tad es viņu satiku, pāris vārdus," izteicies Lembergs.

2008. gadā, kad "Latvijas kuģniecību" kontrolēja partijas "Latvijai un Ventspilij" pašreizējais valdes loceklis Imants Sarmulis, Lūsis nokļuva kuģniecības meitasfirmas "LSC Shipmanagement" valdē.

Kā atzīmē raidījums, 2010. gadā sākas Lūša karjera Satiksmes ministrijā. Kad Uldis Augulis pirmo reizi kļūst par ministru, Lūsi pieņem lidostas "Rīga" valdē. Augulim nonākot amatā otrreiz 2016. gadā, Lūsis kļūst par "LDz Cargo" apakšuzņēmuma "LDz Loģistika" vadītāju. Augulis apgalvo, ka ņemt Lūsi darbā neesot bijis viņa lēmums.

Vaicāts, vai viņam ir ziņas, kādēļ Lūsis tika izvēlēts šim amatam, Augulis atbild, sakot, ka tas jāprasa dzelzceļa vadībai, jo meitaskompānijas izvēlas dzelzceļa vadība. Vaicāts, vai Lūsis nebija pieņemts tādēļ, ka viņš ir pazīstams ar Lembergu, Augulis atbild, sakot, ka "ir padomes, mums ir izvirzīšanas komisijas, kas izvērtē visus tos valdes locekļus, kas tiek virzīti gan kapitālsabiedrībās, gan valdēs, gan padomēs".

"Nekā personīga" vēsta, ka Lūsis nodarbojies ar privātbiznesu, tirgojis degvielu. Viņa firma "TF Europa" uzrādu milzīgas bilances svārstības – savu komercdarbību Lūsis īstenojis vērienīgi. Firma iemitināta "Bowlero" centrā, un 2014. gadā tās apgrozījums bijis 20 miljoni eiro. Gadu vēlāk tas nokrities uz 800 000 eiro. Pēc tam firma pārcelta uz Ventspili un likvidēta.