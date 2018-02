Veicot izmeklēšanu kriminālprocesā, 29.janvārī aizdomās par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, pārvadāšanu un glabāšanu realizācijas nolūkā lielos apmēros personu grupā policija aizturējusi 1981.gadā dzimušu sievieti un 1944.gadā dzimušu vīrieti - ģimenes ārstu.

Veicot vairākas kratīšanas, kopumā konfiscētas 304 tramadola, 72 klonazepāma un trīs subuteksa tabletes.

Laikraksts "Kurzemes Vārds" raksta, ka, pēc tā rīcībā esošās neoficiālās informācijas, minētais ģimenes ārsts varētu būt Vilnis Mauliņš. Kā vēstot uzraksts pie viņa privātprakses kabineta Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrā, ģimenes ārsta prakse ir slēgta. Arī Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra reģistratūras darbiniece aicina pacientus pierakstīties pie cita ģimenes ārsta.

Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra vadītāja Ilona Kodola "Kurzemes Vārdam" skaidrojusi, ka viņai zināms vien prakses slēgšanas fakts. "Pēc būtības tā ir slēgta, jo viņam vairs nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu. Tā ir privātprakse, tāpēc sīkāka informācija man nav," viņa norādījusi laikrakstam, piebilstot, ka ārsts, iespējams, devies pensijā.

Mauliņu sazvanīt neizdevās – viņa mobilais tālrunis nebija sasniedzams. Nacionālā veselības dienesta (NVD) Kurzemes nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte, vaicāta, vai par psihotropo medikamentu neatļautu apriti aizdomās turētais ir Mauliņš, sacīja: "Nevaru to ne noliegt, ne apstiprināt. Tas jāprasa policijai." Eglīte gan apstiprināja, ka NVD līgums ar Mauliņa ģimenes ārsta praksi ir pārtraukts no 1.februāra pēc tam, kad pats ārsts izteicis šādu vēlmi. Parasti gan par līguma laušanu jābrīdina pāris mēnešus iepriekš, taču līgumu esot iespējams lauzt arī uzreiz, "jo mēdz būt apstākļi, kurus ne vienmēr var paredzēt". To, kādi apstākļi bijuši šajā gadījumā, viņa nekomentēja.

Ģimenes ārsts, kura vārdu policija neizpauž, atzīts par aizdomās turēto vēl kādā kriminālprocesā par receptes izrakstīšanu bez medicīniskās nepieciešamības vai cita dokumenta nelikumīgu izrakstīšanu narkotiskas vai psihotropas vielas saņemšanai lielā apmērā.

Kurzemes rajona tiesa Liepājā sievietei piemērojusi drošības līdzekli - apcietinājumu, bet ģimenes ārstam piemērots cits drošības līdzeklis - nodošana policijas uzraudzībā un noteiktas nodarbošanās aizliegums. Abas personas atzītas par aizdomās turētām kriminālprocesā, kas sākts par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu.

Par šādām darbībām Krimināllikums paredz sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Izmeklēšana šajā lietā vēl turpinās.