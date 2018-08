Prokuratūra uzlikusi arestu bijušajam maksātnespējas administratoram Mārim Sprūdam un viņa ģimenes locekļiem piederošā uzņēmuma AS "Projekts B10" mantai, tādējādi pagaidām liedzot Rīgas domei iegādāties vairākus Skanstes teritorijas atjaunošanai nepieciešamos zemesgabalus.

Vēl pirmdien Rīgas domes Pilsētas īpašumu komiteja atbalstīja četru zemesgabalu iegādi, kuri nepieciešami projekta "Skanstes teritorijas revitalizācija 1.kārta" īstenošanai. Trīs no šiem zemesgabaliem daļēji pieder Sprūdam un ar viņa ģimeni saistītam uzņēmumam - "Projekts B10." Sēdē tika skaidrots, ka no Sprūda kriminālprocesus uzraugošā prokurora ir saņemts akcepts darījuma veikšanai un, no tiesiskā viedokļa raugoties, nekādām problēmām ar darījuma veikšanu nevajadzētu būt.

Taču, kā apstiprināja Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve Baiba Gailīte, departaments 22. augustā saņēmis Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora lēmumu par to, ka neatliekamības kārtībā "Projekts B10" mantai ir uzlikts arests.

Kā liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija, arī "Projekts B10" daļēji pieder Sprūdam, bet pārējie akcionāri ir viņa ģimenes locekļi – brālis, tēvs un māsa. Uzņēmums dibināts 2007. gadā un nodarbojas ar nekustamo īpašumu izīrēšanu. 2016. gadā uzņēmums saimniecisko darbību neveica, bet tā peļņa bija 1,38 miljoni eiro. Arī 2017. gadā uzņēmums saimniecisko darbību veicis nav, taču tā zaudējumi bijuši 20 519 eiro apmērā. No 2010. gada augusta līdz 2014. gada jūnijam uzņēmumam bija aktīvs likvidācijas process, taču uzņēmuma īpašnieki izlēma procesu pārtraukt un darbību turpināt.

Projekta "Skanstes teritorijas revitalizācija 1. kārta" īstenošanai pašvaldībai nepieciešams iegādāties četrus zemesgabalus, kuru kopējā vērtība ir 977 635 eiro. Trīs zemesgabalu īpašnieki ir "Projekts B10" akcionāri un viņiem piederošo īpašumu vērtība noteikta 443 905 eiro apmērā.

"Pamatojoties prokuratūras paziņojumu, lai notiktu darījums ar akciju sabiedrībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, ir nepieciešama prokurora piekrišana. Līdz ar to mēs plānojam vērsties prokuratūrā, lai saņemtu akceptu veikt darījumu arī ar "Projekts B10" īpašumiem," sacīja Gailīte. Attiecīgi maksa par īpašumiem būtu jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja kontā un tālāk tā tiktu nodota kriminālprocesa virzītāja rīcībā.

Kā skaidroja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve Jana Grīnhofa, ja zemesgabalus pašvaldības īpašumā tomēr iegūt neizdosies, projekta ieviešana tiks apdraudēta. "Tādā gadījumā būs jāpārskata projekts - varbūt kādu posmu iespējams izņemt ārā. Ja nē, tad bez zemes mēs to īstenot nevarēsim, jo brīdī, kad objekti tiks nodoti ekspluatācijā, tiem jābūt uz pašvaldībai piederošas zemes. Pretējā gadījumā naudu no Eiropas fondiem mēs neiegūsim," skaidroja Grīnhofa. Projektu realizēt un nodot ekspluatācijā plānots līdz 2022. gada beigām.

Šajās teritorijās plānots izbūvēt Lapeņu, J.Dikmaņa, J.Daliņa un J.Krūmiņa ielas, kā arī ierīkot lietus kanalizācijas sistēmas un labiekārtotu teritoriju. Projekts jāīsteno līdz 2022. gada beigām, un plānots, ka būvdarbi tur varētu sākties jau 2019. gada sākumā.

Plānots, ka kopumā zemesgabalu atpirkšana pašvaldībai izmaksās gandrīz miljonu jeb 977 635 eiro. Bukultu ielā iecerēts atpirkt divus zemesgabalus. Abi pieder "Projekts B10". Viens no tiem ir 782 kvadrātmetrus liels un tā cena noteikta 70 340 eiro apmērā. Otrs atpērkamais īpašums Bukultu ielā pieder "Projekts B10" un daļēji arī Sprūdam. Šī īpašuma platība ir 5660 kvadrātmetri un to iecerēts atpirkt par 366 550 eiro. Sprūdam piederošās daļas vērtība noteikta 73 310 eiro apmērā.

Arī 49 kvadrātmetrus lielais zemesgabals Lapeņu ielā 40, kuru plānots atpirkt par 7015 eiro, pieder "Projekts B10," bet zemesgabals 6373 kvadrātmetru platībā Laktas ielā, kura vērtība noteikta 533 730 eiro apmērā, pieder divām privātpersonām.