30. decembra vakarā Rīgas pašvaldības policisti devušies izsaukumā uz Āgenskalnu, kur kāds tēvs no dzīvokļa bija izdzinis meitas nepilngadīgo draugu, viņu arī pamatīgi iedunkājot. Puisim mājvietā bija palikusi virsjaka, kuru viņš vēlējies atgūt un izsaucis likumsargus.

Policisti, ierodoties notikuma vietā, pamanīja, ka nepilngadīgajam izsaucējam uz sejas bija vairāki sasitumi un nobrāzumi. Jautājot par vakara notikumiem, jaunietis pastāstījis, ka pavadījis draudzeni līdz mājām. Mājvietā sastapts viņas tēvs un abu starpā izcēlies pamatīgs strīds, kas pāraudzis savstarpējā dūru vicināšanā.

Sarunas laikā no nepilngadīgā puiša sajusta alkoholam raksturīgā smaka. Jautājot par alkohola lietošanu, viņš nevilcinoties atzinies, ka notikuma dienā lietojis alkoholu. Policisti devās uz norādīto dzīvokli, kur mājokļa durvis atvēra meitenes audžumāte, kura likumsargus ieaicināja dzīvoklī. Pārrunu laikā no iesaistītajām personām noskaidrots, ka konflikts sācies, jo jaunietis meitenei sūtījis nepiedienīgas īsziņas, kuras tēvs izlasījis meitas telefonā. Drīz vien izcēlies strīds, kura laikā vīrietis pusaudzim iesitis pa seju un izdzinis no dzīvokļa.

Vienlaikus izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri nepilngadīgo puisi nolēma hospitalizēt plašākiem izmeklējumiem. Tāpat veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā un testa laikā jaunietim konstatēts 1,72 promiļu reibums.

15 gadus vecajam puisim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos alkohola reibumā, nesasniedzot pilngadību. Tāpat arī tiks izvērtēta agresīvā tēva atbildība un nepilngadīgā puiša vecāku atbildība.

Lietas materiāli nosūtīti Rīgas bāriņtiesai, kā arī RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbiniekiem izvērtēšanai, kā arī informēta Valsts policija.