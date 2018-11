Neminot personas vārdu, DP portālam "Delfi" norādīja, ka 19. oktobrī tā rosinājusi uzsākt kriminālvajāšanu pret vienu personu par tādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, par kuriem kriminālatbildība paredzēta Krimināllikuma 78. panta 2. daļā par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā vai rasu naida vai nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, Krimināllikuma 233. panta 2. daļā par šaujamieroča munīcijas glabāšanu bez attiecīgas atļaujas un Krimināllikuma 166. panta 2. daļā - par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju.

Kriminālprocess tika sākts 2017. gada 29. novembrī saistībā ar komentāriem, kuros pausts aicinājums "piebeigt visus fašistu izdzimteņus", kam saskaņā ar komentārā pausto pieder vairāku noteiktu tautību pārstāvji, kā arī vēršanās pret vienas tautas valodu, nodēvējot to par "fašistisku".

DP izmeklēšanā noskaidrojusi, ka persona ilgākā laika posmā, vismaz kopš 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 7. decembrim interneta vidē izplatīja saturu, kas vērsts uz naida vai nesaticības izraisīšanu naidu starp dažādu tautību pārstāvjiem.

Veicot procesuālas darbības, pie personas DP atradusi šaujamieroča munīciju, kuras glabāšanai persona nebija saņēmusi nepieciešamo atļauju. Tāpat procesuālo darbību laikā pie personas atrasti un izņemti arī tādi pornogrāfiska rakstura materiāli, kas saturēja bērnu pornogrāfiju.

Ņemot vērā pirmstiesas izmeklēšanā iegūto pierādījumu kopumu, procesa virzītājs nolēmis rosināt kriminālvajāšanas sākšanu pret personu un nodot kriminālprocesa materiālus prokuratūrai.

Aleksejevs faktu, ka būtu rakstījis iepriekš minētos komentārus, noliedz, liecina publikācija piektdienas, 2. novembra, laikrakstā "Segodnja". Publikācija tapusi, atsaucoties uz Aleksejeva ierakstu viņa sociālās vietnes "Facebook" kontā. Aleksejevs skaidrojis, ka DP viņam uzrādījusi šos komentārus, kas saturējuši lamu vārdus un kuros pausts aicinājums "nogalināt latviešus", taču noliedzis, ka būtu tos rakstījis, piebilstot, ka viņa māte ir latviete. Aleksejeva aizstāve, zvērināta advokāte Imma Jansone laikrakstam pastāstījusi, ka lieta varētu nonākt tiesā vēl līdz Jaunajam gadam. Tad aizstāvība arī varēs iepazīties ar lietas materiāliem.

Jau ziņots, ka pagājušā gada beigās DP sāka kriminālprocesu par interneta ierakstiem, kuri, iespējams, vērsti uz nacionālā, etniskā vai rasu naida izraisīšanu. Pats Aleksejevs iepriekš apstiprinājis, ka viņš šajā kriminālprocesā ir aizdomās turētais, kā arī norādījis, ka 2017. gada 18. decembrī pie viņa veikta kratīšana. Aleksejevs iepriekš noliedzis, ka būtu rakstījis minētos komentārus.

Aleksejevs bija vairāku drukāto mediju galvenais redaktors, bet pašlaik vada portālu "IMHOclub". No 2005. līdz 2009. gadam viņš bija arī Rīgas domes deputāts no saraksta "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" un ir viens no "Nepilsoņu kongresa" iniciatoriem.