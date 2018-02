Guseļņikovs pagājušā gada decembrī vērsies Valsts policijā ar iesniegumu par iespējamo Latvijas valsts amatpersonu saistību par kukuļa izspiešanu no viņa. Policija atbildējusi, ka sākusi resorisko pārbaudi, līdz vakar policija publiski paziņoja, ka sākts kriminālprocess, atgādināja advokāts.

"Lai netraucētu izmeklēšanai", advokāts nedrīkstot atklāt, vai iesniegumā minētas konkrētas Latvijas amatpersonas un kāds tieši ir iesnieguma saturs. "Es neko nevaru komentēt, jo tas ir izmeklēšanas ziņā. Katrā ziņā "Norvik banka" sadarbojas ar izmeklēšanu un sniedz izmeklēšanai nepieciešamo informāciju," uzsvēra advokāts.

Guseļņikovs intervijā aģentūrai AP paziņojis, ka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs gadiem ilgi izspiedis kukuļus no viņa vadītās kredītiestādes. Advokāts uz to atbildēja, ka, visticamāk, Guseļņikovs publiski pausto norādīs arī savās liecībās. "Visticamāk, viņš liecinās par to, ko teicis publiski," norādīja Berezins.

Guseļņikovs nav uzaicināts sniegt paskaidrojumus ne resoriskajā pārbaudē, ne pēc pārbaudes sekojošajā kriminālprocesā. Šobrīd arī nav saņemtas norādes, kad policija vēlēsies baņķieri nopratināt, taču advokāts norādīja, ka ārvalstīs dzīvojošajam uzņēmējam ir tiesības iesniegt liecību arī rakstveidā, pašam Latvijā nemaz neierodoties.

Jau ziņots, ka "Norvik banka" iesniegusi Pasaules Bankas (PB) starptautiskajā arbitrāžā prasību pret Latvijas valsti, kurā apgalvots, ka kāda "augsta ranga Latvijas amatpersona" esot centusies izspiest no bankas kukuļus, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli.

"Norvik bankas" valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels aģentūrai AP apliecinājis, ka prasībā minētā amatpersona esot Rimšēvičs.

Arī "Norvik bankas" lielākais akcionārs, Lielbritānijā dzīvojošais krievu izcelsmes uzņēmējs Guseļņikovs AP apstiprinājis, ka minētā amatpersona ir Rimšēvičš, kā arī apgalvojis, ka Latvijas Bankas prezidents un ar viņu saistītas personas esot prasījušas "Norvik bankai" atmazgāt no Krievijas nākušus līdzekļus.

Guseļņikovs apgalvojis, ka Rimšēvičs ar starpnieku palīdzību regulāri pieprasījis kukuļus kopš 2015.gada, draudot pretējā gadījumā pret "Norvik banku" vērst sankcijas.

Tikmēr Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nedēļas nogalē aizturēja un pret 100 000 eiro drošības naudu atbrīvoja Rimšēviču. Rimšēvičs tiek turēts aizdomās KNAB izmeklētā kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 320.panta 4.daļas par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā. Kukuļa apmērs šajā lietā ir vismaz 100 000 eiro. Par iespējamo nozieguma atbalstīšanu aizturēts un vēlāk atbrīvots uzņēmējs Māris Martinsons. Uzņēmējam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

KNAB paziņojis, ka šī krimināllieta nav saistīta ar kredītiestādēm, kas patlaban darbojas Latvijā, nedz ar ASV Finanšu ministrijas paziņojumiem par "ABLV Bank" darbību, nedz arī ar potenciālo tiesvedību starp Latvijas valsti un "Norvik" banku.