Ceturtdien, 5. jūlijā, Daugavpils novadā robežsargi izņēmuši septiņas tvertnes ar 200 litriem šķidruma ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku un aizturējuši divus Latvijas pilsoņus, informē Valsts robežsardzē.

No gaisa apsekojot dzelzceļa posmu Indra - Daugavpils, Daugavpils novadā, netālu no dzelzceļa stacijas "Naujena", robežsargi novērojuši, kā no Latvijā iebraucoša vilciena izmestas degvielas tvertnes. No vilciena izkāpušas arī divas personas, kuras tvertnes savākušas un iekrāvušas automašīnā.

1989. gadā un 1988. gadā dzimušie Latvijas pilsoņi aizturēti notikuma vietā.

Vīrieši ar automašīnu un izņemtajām tvertnēm nodoti Valsts policijas amatpersonām.