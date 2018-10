Iekšējās drošības birojs (IDB) ir lūdzis prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Bauskas policistu, kurš pirms pusotra gada nereaģēja uz kautiņu pie vietējās spēļu zāles.

Pagājušā gada maijā publiskajā telpā nonāca videoieraksts, kurā bija redzams konflikts starp vairākiem vīriešiem un policijas darbinieku bezdarbība konkrētajā situācijā.

Pērn maijā sociālajā tīklā "Facebook" tika ievietots video, kurā bija redzami trīs, acīmredzot, konfliktējoši vīrieši stāvlaukumā Bauskas centrā. Viens no vīriešiem bija tērpts policijas formastērpā, bet divi - civilā. Kādā brīdī viens civilā tērptais vīrietis nokautēja otru, kurš palika guļam uz asfalta auto stāvvietā. Video bija redzams, ka sitējs pameta notikuma vietu un pievienojas grupiņai citu cilvēku.

Aptuveni minūti garajā video vīrietis policijas formastērpā nevis izšķīra konfliktu, pēc sitiena aizturēja sitēju vai sniedza tūlītēju palīdzību nokautētajam, bet gan iesēdās policijas automašīnā. Video nebija redzams, ka policijas auto būtu pametis notikuma vietu, tomēr komentāros pie video policistam tika veltīti pārmetumi par neiesaistīšanos konflikta atrisināšanā. Video nebija redzams, kā konflikts izvērsies pirms sitiena un kā situācija risinājusies pēc tā.

Valsts policija pēc video publiskošanas sāka skaidrot lietas apstākļus un sākotnēji izplatīja paziņojumu, uzsverot, ka video redzama tikai daļa no konflikta situācijas, kas neesot atainojusi visus notikumus. Notikumi risinājušies kādā spēļu zālē Bauskā un vēlāk arī pie tās. Valsts policijā bijis saņemts izsaukums uz spēļu zāli, kurā bija izcēlies konflikts starp vairākiem tās apmeklētājiem. Lai konfliktu apturētu, pret vienu no iesaistītajām personām spēļu zāles apsargs pielietojis asaru gāzi. Policijai ierodoties notikuma vietā, vīrietim pret kuru tika pielietota asaru gāze, esot izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, savukārt spēļu zāles apsargs ticis uzaicināts uz dienesta automašīnu sniegt paskaidrojumus.

Atsaucoties uz sākotnējo informāciju, Valsts policija tolaik apgalvoja - kamēr apsargs sniedzis paskaidrojumu, starp iepriekš spēļu zālē konfliktējošajām personām no jauna izcēlies konflikts stāvlaukumā iepretim spēļu zālei, daļa no kura bijusi redzama internetā publicētajā video. Brīdī, kad no jauna izcēlies konflikts, viens no policistiem esot pametis automašīnu un devies to izšķirt. VP apgalvoja, ka internetā publicētajā video bijis redzams tikai atsevišķs notikušā fragments, kurā bijis redzams, kā policists ved vienu, visstiprāk iereibušo vīrieti uz dienesta automašīnu. Šajā brīdī pieskrējuši klāt divi citi konflikta dalībnieki un viens no tiem iesitis visvairāk iereibušajam vīrietim, kurš nokritis.

Kā apgalvoja policija, šajā brīdī policists neesot vis pametis notikuma vietu un cietušo, bet gan, izvērtējot situāciju un riskus, pieņēmis lēmumu izsaukt papildspēkus pa rāciju, tāpēc arī iesēdies mašīnā. Policija uzsvēra, ka internetā publicētajā video nebija redzams situācijas turpinājums, proti, pēc papildspēku izsaukšanas policists esot devies pie iereibušā vīrieša, lai pārliecinātos par viņa veselības stāvokli un notikušo. Nokautētais vīrietis esot atteicies no mediķu palīdzības.

Par notikušo konfliktu Valsts policijā tika uzsāktas divas lietvedības: viena - par konfliktu spēļu zālē, un otra - par konfliktu, kas no jauna izcēlās stāvlaukumā iepretim spēļu zālei. Vienlaikus tika uzsākta arī pārbaude, lai vērtētu policistu profesionālo darbību un attieksmi notikuma vietā.

Dienesta pārbaude par šo gadījumu noslēdzās jau pērnā gada vasarā un diviem policistiem par neprofesionālu rīcību kautiņa laikā tika piemēroti disciplinārsodi - rājiens un piezīme.

Tagad, pusotru gadu pēc notikumiem, kriminālizmeklēšanā noskaidrots, ka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbinieki bija ieradušies uz izsaukumu spēļu zālē. Kamēr viens policists dienesta automašīnā pieņēma paskaidrojumus no kādas personas saistībā ar izsaukumu, otra amatpersona konfliktā, kas izcēlās starp diviem spēļu zāles apmeklētājiem, lielākoties noraudzījusies pa dienesta automašīnas logu.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka Valsts amatpersona neveica darbības, lai pārtrauktu konfliktu, nošķirtu personas un aizturētu personu, kura vairākkārt pielietoja vardarbību pret otru konfliktā iesaistīto personu.

Par amatpersonas bezdarbību var piemērot brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu.