Pēdējo četru gadu laikā Latvijas tiesas ir notiesājušas trīs garīdzniekus, liecina publiski pieejama informācija.

Vienā no gadījumiem notiesāts evaņģēlists - mācītājs, kurš, izmantojot elektrošoka ierīci, aplaupīja pārtikas veikalu, no kases nolaupot gandrīz 274 eiro. Šajā gadījumā tiesa laupītajam piesprieda desmit mēnešus ilgu brīvības atņemšanu.

Savukārt kāds cietuma kapelāns notiesāts, jo mēģināja ieslodzījuma vietā ienest mobilo tālruni, ko plānoja nodot ieslodzītajam. Kapelāns tiesai toreiz skaidroja, ka noziegumu izdarījis savas mazās darba pieredzes dēļ, jo nav izpratis ieslodzīto psiholoģiju. Tiesas spriedumā norādīts, ka tiesas sastāvs ticēja šim skaidrojumam un nolēma kapelānam piespriest 40 stundas piespiedu darba, kā arī liegt strādāt ieslodzījuma vietās uz vienu gadu.

Turpretim kādam Rēzeknes - Daugavpils diacēzes priesterim tiesa piespriedusi astoņus mēnešus ilgu brīvības atņemšanu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums. Spriedumā lasāms, ka notiesātais pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu un mašīnā vedis pasažieri, kurš nebija piesprādzējies. Braukšanas laikā priesteris nenovaldījis savu automašīnu un iebraucis grāvī, kā rezultātā cietušais guvis mugurkaula kakla skriemeļu lūzumu.

Savukārt 2016. gadā Rīgas apgabaltiesa izbeidza tiesvedību pret dzimumnoziegumos pret nepilngadīgajiem apsūdzēto nu jau mirušo luterāņu mācītāju Agri Pāvilu Lēvaldu.

Jau vēstīts, ka Valsts policija aizdomās par bezpalīdzības stāvoklī esoša vīrieša seksuālu izmantošanu aizturējusi trīs personas, tostarp kādas garīgās konfesijas pārstāvi, informēja policijā.

Augustā Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas par to, ka vairāki vīrieši, iespējams, seksuāli izmantojuši bezpalīdzības stāvoklī esošu pilngadīgu vīrieti ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izmeklētāji 29. augustā Rīgā un Rēzeknē kopumā aizturēja trīs personas - 1945. gadā, 1955. gadā un 1958. gadā dzimušus vīriešus. No tiem viens ir kāds garīgās konfesijas pārstāvis, otrs ir bezdarbnieks, bet trešais - strādājoša persona.

Tāpat likumsargi veica divas kratīšanas Rīgā un Rēzeknē, izņemot dažādus video un foto failus, lai pārbaudītu, vai tajos ir saskatāmas kādas noziedzīgas darbības.

Ņemot vērā, ka cietusī persona tikusi seksuāli izmantota, esot bezpalīdzības stāvoklī, sākts kriminālprocess par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem.

Tāpat kriminālprocess ierosināts pēc Krimināllikuma panta par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Par to personas var tikt sodītas ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem.

Diviem vīriešiem, 1945. gadā un 1955. gada dzimušajiem, tiesa piemērojusi apcietinājumu, savukārt 1958.gadā dzimušajam vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Portāls "Delfi", balstoties uz savā rīcībā esošo informāciju, raksta, ka vecākais no aizturētās trijotnes ir priesteris Pāvels Zeiļa. Latvijas Romas Katoļu baznīcas interneta vietnē "katolis.lv" pieejamā informācija liecina, ka Zeiļa ir Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudzes prāvests, kā arī Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks, Rēzeknes dekanāta dekāns.

Tāpat publiski pieejama informācija liecina, ka 2005. gadā Zeiļam piešķirts Rēzeknes goda pilsoņa statuss.