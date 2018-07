28. jūlijā pulksten 14.25 Valsts policija saņēmusi izsaukumu uz peldvietu Rīgā, pie Salu tilta, kur divi vīrieši piekāvuši kādu atpūtnieku un nolaupījuši viņam mobilo telefonu un mugursomu ar personīgajām mantām.

Būdami alkohola reibumā, divi vīrieši uzrunājuši iedzīvotājus, kuri atpūtās pie Daugavas, un centušies uzsākt strīdu. Kad kāds atpūtnieks devies prom no peldvietas, viens no alkohola reibumā esošajiem vīriešiem nācis viņam pretī un prasījis naudu. Tikmēr otrs vīrietis pietuvojies viņam no mugurpuses un iesitis pa galvu.

Ļaundari vīrieti nogrūduši zemē un vairākas reizes situši pa galvu un krūtīm. Pēc tam cietušajam nolaupījuši mugursomu ar personīgajām mantām un no kabatas izvilkuši mobilo telefonu. Laupītāji devušies prom no notikuma vietas, savukārt aculiecinieki izsaukuši policiju.

Notikuma vietā dažu minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas ieradušies Valsts policijas Rīgas Latgales iecirkņa policisti, kuri ļaundarus netālu no nozieguma vietas aizturējuši un nogādājuši policijas iecirknī.

Policisti atsavinājuši nolaupīto mugursomu ar cietušā personīgajām mantām. Savukārt mobilo telefonu laupītāji bija izmetuši zālē, kur to vēlāk atraduši izpalīdzīgi iedzīvotāji un atdevuši cietušā ģimenei.

Viens no aizturētajiem dzimis 1987. gadā un iepriekš sodīts par mantiskiem noziegumiem, pret tikumību un dzimumneaizskaramību vērstiem noziegumiem un noziegumiem tautsaimniecības jomā.

Savukārt otrs aizdomās turētais dzimis 1969. gadā un iepriekš sodīts par miesas bojājumu nodarīšanu.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta 2. daļas – par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Aizturētie atrodas izolatorā. Pēc uzbrukuma cietušais vīrietis nodots mediķu aprūpē un patlaban viņš turpina atlabt.