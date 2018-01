Valsts ieņēmumu dienesta ( VID ) Nodokļu un muitas policijas pārvalde (NMPP) 24. janvārī apturējusi personu grupu, kas laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada janvārim izvairījusies no uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas aptuveni 100 000 eiro apmērā, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, portālu "Delfi" informēja VID.

Par noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu aizturēta un par aizdomās turamo atzīta viena persona. Aizturētajai personai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

Izmeklēšanā VID noskaidrojis, ka grupējuma darbības shēmā iesaistīti Latvijas uzņēmumi, kuru pamatnodarbošanās ir reklāmas izvietošanā internetā. Noziedzīgās shēmas "klientu" mērķis bijis samazināt valsts budžetā maksājamā uzņēmumu ienākuma nodokļa apmēru un legalizēt noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus.

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā uzņēmumu ienākuma nodokļa apmēru un legalizētu noziedzīgā veidā iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas "klients" uzņēmuma grāmatvedības pārskatos iekļāvis faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem ārvalstu uzņēmumiem.

Vienlaikus uzņēmuma grāmatvedības izdevumos iekļauti ar uzņēmumu saimniecisko darbību nesaistīti darījumi, tai skaitā personīgie ceļojumi, ar drifta automobiļa ekspluatāciju un pārbūvi saistīti izdevumi. Tādējādi uzņēmumam nepamatoti radusies PVN pārmaksa.

Nelikumīgo darbību rezultātā Latvijas valsts budžetam nodarīto zaudējumu apmērs šobrīd vēl tiek precizēts, taču jau pašreizējās aplēses liecina, ka tas ir ne mazāks par 100 000 eiro.

Par noziedzīgā grupējuma vērienu liecina arī tas, ka kratīšanās izņemta skaidra nauda 7500 eiro apmērā un automašīna "Audi RS5", bet kriminālprocesā arestēti finanšu līdzekļi aptuveni 300 000 eiro apmērā.

Kopumā saistībā ar sākto kriminālprocesu VID darbinieki veikuši 14 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīvesvietās, īpašumos un transportlīdzekļos Valmierā, Jelgavā un tās apkārtnē. Kratīšanās izņemti arī datu nesēji un dažādi citi kriminālprocesam nozīmīgi dokumenti un priekšmeti.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un Krimināllikuma 218. panta 2. daļas par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Savukārt par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju VID patlaban nesniedz.