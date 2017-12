Jaunietim, kurš pagājušā gada augustā pie Rīgas Centrālās stacijas novietoja somu ar spridzekļa mulāžu, tiesa piemērojusi piespiedu darbu un uzdevusi atmaksāt materiālo kaitējumu vairāk nekā 1000 eiro apmērā.

Pērn augustā Rīgas centrā izveidojās milzu sastrēgums, jo autobusa pieturā pie Centrālās stacijas aculiecinieki pamanīja bez uzraudzības atstātu somu, no kuras dzirdami aizdomīgi pīkstieni. Policija notikuma vietas tuvumā ierobežoja satiksmi un gājēju kustību, kā arī uz notikuma vietu nosūtīja pretterorisma vienības "Omega" pārstāvjus.

Somu pārbaudīja gan sapieri, gan dienesta suns. Somā esošais priekšmets vizuāli līdzinājies mulāžai ar pulksteņa mehānismu, kas arī radīja aizdomīgos trokšņus. Drošības nolūkos policija nolēma priekšmetu neitralizēt ar kontrolētu uzspridzināšanu turpat uz vietas.

10 dienas vēlāk policija aizdomās par pīkstošās somas novietošanu aizturēja kādu 17 gadus vecu jaunieti un sāka kriminālprocesu pret viņu.

Šā gada 15. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lēma jaunietim piespriest 150 stundas sabiedriskā darba, uzlika par pienākumu ārstēties psihiatriskajā medicīnas iestādē, kā arī atlīdzināt radītos zaudējumus pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" 922,92 eiro apmērā, bet Valsts policijai – 257,10 eiro. Jāpiemin, ka Krimināllikuma 231. panta pirmā daļa paredz arī līdz pat diviem gadiem ilgu cietumsodu, taču tiesa lēma to nepiemērot.

Lai gan transportlīdzekļu kustība notikuma vietā bija slēgta nedaudz ilgāk par stundu, "Rīgas satiksme" izskaitļojusi, ka kopējā dīkstāve bijusi 34 stundas un 55 minūtes ilga. Uzņēmuma pārstāvis Viktors Zaķis portālam "Delfi" skaidro, ka "Rīgas satiksme" saskaitījusi kopā visu transportlīdzekļu individuālo dīkstāves laiku, kam jaunieša izdarības kustību traucējušas ilgāk par 15 minūtēm.

Savukārt 922,92 eiro zaudējumi aprēķināti pēc iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Iznīcināšanai nodoti lietiskie pierādījumi, kas, visticamāk, bijuši spridzekļa mulāžas sastāvdaļas, – 20 CD diski ar videoierakstiem, plastmasas detaļa ar cenu zīmi "Galda pulkstenis", čeks no veikala "Krūza", divi pelēcīgas krāsas salipuši līmlentes gabali, pelēks līmlentes rullis, pelēks līmlentes gabals, pelēcīga plastikāta caurule, sāls iepakojums, divi pirkuma čeki no veikala "Maxima" un viens pirkuma čeks no veikala "Supernetto".